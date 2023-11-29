洛阳举办文旅新业态企业路演活动

1月5日，我市文旅新业态企业路演活动在市图书馆举办。

1月5日，我市文旅新业态企业路演活动在市图书馆举办。活动由洛阳市文化广电和旅游局组织，邀请洛阳高校、银行业代表，景区、酒店、民宿、旅行社、文化创意、剧本娱乐等企业代表、县区文广旅局负责同志等150余人参加，旨在搭建政银企间交流合作平台，加快推进新文旅产业链上下游企业互相交流，促进洛阳新文旅经济高质量发展。

活动现场，走之旁文化创意有限公司、卡卡文旅、艾芙必、源昔辐射文化传播有限公司、魔秀文化等12家新文旅企业交流新文旅发展风向、畅谈合作意向。南山市集文创园、交运集团城市候机楼项目广发“英雄帖”，以优惠政策福利招揽企业入驻园区，共谋发展、共享红利。

我市建设银行、广发银行、中原银行、民生银行相关代表莅临现场，深度解读金融惠企政策，从政策扶持到金融服务、产品赋能，与参会企业深入交流，助力化解新文旅企业融资难题，扶持新文旅企业高质量发展。

洛阳市文化广电和旅游局党组书记、局长李振刊表示，在“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”新文旅理念指导下，2023年洛阳文旅成绩喜人。2024年，洛阳文旅将按照“宜融则融、能融尽融、以文塑旅、以旅彰文”的思路，大力发展沉浸式演艺、剧本娱乐、汉服产业、研学、电竞数娱、高端民宿、文创开发等产品业态，开展文旅企业转型提质行动，不断激活新文旅产业发展的“一池春水”。

活动最后，他诚邀广大文旅企业和金融机构携手洛阳“新文旅”，强化深度融合，共享新机遇，重塑新格局，激发文旅消费增长新活力。

此次路演活动的举办，为我市新文旅企业搭建了沟通交流平台，提供了全面展示企业风采、行业交流、共享发展的宝贵机会，有效加强了企业间、银企间、平台与企业间的对接沟通、信息互换，为未来新文旅发力提供最新资讯和战略思考，有利于我市沉浸式文旅目的地建设、文旅产业高质量发展。(洛报融媒·洛阳网见习记者 邓楠 通讯员 李文渊)