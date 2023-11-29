谨防受骗！洛阳发布经适房防诈骗温馨提醒

今日，洛阳市住房保障和房产服务中心发布《经适房防诈骗温馨提醒》称，广大市民朋友在申购经适房时一定要提高警惕，不要听信社会上的其他谣言，防止上当受骗。

今日，洛阳市住房保障和房产服务中心发布《经适房防诈骗温馨提醒》称，广大市民朋友在申购经适房时一定要提高警惕，不要听信社会上的其他谣言，防止上当受骗。具体内容如下：

下列十种情况均属经适房诈骗

经适房是保障性住房，其申购过程严格按照政策规定，任何人不得违反，申购过程中不会收取任何费用，必须有申请人或其配偶亲自到市住房中心办理，不允许其他人代办。申请购房的广大市民朋友在申购时一定要提高警惕，不要听信社会上的其他谣言，防止上当受骗。根据公安机关近期破获的诈骗案件来看，下列行为均为诈骗，购房群众发现后一定要向公安机关报告。

1、凡是自称认识上级领导、市住房中心领导或开发企业负责人，不通过公开程序认购，可以搞到经适房内部房源的，一律都是诈骗。

2、凡是自称有内部留存房源、退出房源，不经过住房中心公开分配，不用摇号可以私下直接花钱认购的，一律都是诈骗。

3、凡是自称认识市住房中心人员，可以操控经适房摇号程序，保证能摇上，摇不上退款的，一律都是诈骗。

4、凡是自称认识市住房中心工作人员，可在摇中房号后找买家签订转让协议，私下办理更名收取中介费的，一律都是诈骗。

5、凡是自称只要交钱，不需要本人参与报名，就可代办经适房申报、资格审核、分配等手续的，一律都是诈骗。

6、凡是自称市住房中心工作人员，可以帮助不具备申请条件的人员通过资格审核的，一律都是诈骗。

7、凡是不经市住房中心公开认购程序，自称可一次性收取“好处费”代办所有手续，要求“购房款”打入私人账号、开发企业对公账户或项目资金监管帐户的，一律都是诈骗。

8、凡是自称可以现场看房，满意后签订合同购房，办理认购手续的，一律都是诈骗。

9、凡是微信、抖音或其他链接中说手中有经适房房源，只需交纳一定费用就可办理经适房申购手续的均属诈骗。

10、对已经公开分配的经适房，凡是不通过市民之家经适房上市窗口审核批准，就带人看房签订合同私下进行交易收取费用的均属诈骗。

2024年1月5日

⑥