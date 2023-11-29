洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

谨防受骗！洛阳发布经适房防诈骗温馨提醒
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳市住房保障和房产服务中心 2024.01.05 18:39

　　今日，洛阳市住房保障和房产服务中心发布《经适房防诈骗温馨提醒》称，广大市民朋友在申购经适房时一定要提高警惕，不要听信社会上的其他谣言，防止上当受骗。具体内容如下：

下列十种情况均属经适房诈骗

　　经适房是保障性住房，其申购过程严格按照政策规定，任何人不得违反，申购过程中不会收取任何费用，必须有申请人或其配偶亲自到市住房中心办理，不允许其他人代办。申请购房的广大市民朋友在申购时一定要提高警惕，不要听信社会上的其他谣言，防止上当受骗。根据公安机关近期破获的诈骗案件来看，下列行为均为诈骗，购房群众发现后一定要向公安机关报告。

　　1、凡是自称认识上级领导、市住房中心领导或开发企业负责人，不通过公开程序认购，可以搞到经适房内部房源的，一律都是诈骗。

　　2、凡是自称有内部留存房源、退出房源，不经过住房中心公开分配，不用摇号可以私下直接花钱认购的，一律都是诈骗。

　　3、凡是自称认识市住房中心人员，可以操控经适房摇号程序，保证能摇上，摇不上退款的，一律都是诈骗。

　　4、凡是自称认识市住房中心工作人员，可在摇中房号后找买家签订转让协议，私下办理更名收取中介费的，一律都是诈骗。

　　5、凡是自称只要交钱，不需要本人参与报名，就可代办经适房申报、资格审核、分配等手续的，一律都是诈骗。

　　6、凡是自称市住房中心工作人员，可以帮助不具备申请条件的人员通过资格审核的，一律都是诈骗。

　　7、凡是不经市住房中心公开认购程序，自称可一次性收取“好处费”代办所有手续，要求“购房款”打入私人账号、开发企业对公账户或项目资金监管帐户的，一律都是诈骗。

　　8、凡是自称可以现场看房，满意后签订合同购房，办理认购手续的，一律都是诈骗。

　　9、凡是微信、抖音或其他链接中说手中有经适房房源，只需交纳一定费用就可办理经适房申购手续的均属诈骗。

　　10、对已经公开分配的经适房，凡是不通过市民之家经适房上市窗口审核批准，就带人看房签订合同私下进行交易收取费用的均属诈骗。

　　2024年1月5日
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    首次参加洛阳半马，他发朋友圈感谢洛阳急救团队
    首次参加洛阳半马，他发朋友圈感谢洛阳急...
    首次参加洛阳半马，他发朋友圈感谢洛阳急救团队
        洛阳市元旦长跑暨半程马拉松赛(简称半马)刚刚结束，对新乡市民范先生来说，他虽然未完成马拉松比赛，但此次...
  • ·炖汤加点儿它，补气又润肺
  • ·高血压和糖尿病是一根绳上的蚂蚱
  • ·孩子身上出红疹 不都跟过敏有关
    • 天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
    天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
    天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
        听阵阵鸟鸣如歌，拥秀美山林入怀。天桥沟村位于5A级景区白云山下，这里风景优美，交通便利，十分适合康养休闲。
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
  • ·初冬游园景斑斓 健身漫游乐悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳市委常委会召开会议
  • 建立数据库、巧用微改造 洛阳将加强历...
  • 针对“老君山景区工作人员打人”事件 ...
  • 市民反映有人在洛河锚鱼 相关部门：已...
  • 药膳营养餐进社区 温暖老年人幸福“食...
  • 82岁老人蔡顺堂：“谁能画出俺娘的模样”
  • 万基控股集团：“公转铁”运煤专用铁...
  • 抓好“谋”，牢牢把握发展主动——学...
  • 身份证和户口本上的地址不一致可以领...
  • 孟津区送庄镇党委：小果蔬“写”就振...
    		•
    百姓呼声
    夜间有人放烟花扰民问题急需进行治理
    火车站换乘地铁免安检通道何时开通？
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    老城街拍

    落日余晖

    阳光正好 微风不燥

    吉祥多彩 独具魅力
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605