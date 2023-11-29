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洛阳29人上榜！2023年度河南省“乡村光荣榜”名单公布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.05 18:18

　　今日，记者从洛阳市文明办获悉，2023年度河南省“乡村光荣榜”名单近日公布，洛阳29人上榜。

　　自去年6月起，河南省文明办组织开展了2023年度河南省“乡村光荣榜”选树活动。经逐级推荐、专家评审、媒体公示等程序，确定12类367人(组)为2023年度河南省“乡村光荣榜”典型人物，其中120人(组)为“十佳乡村光荣榜”典型人物。

　　洛阳29位上榜人员分别是——

　　好媳妇：李艳辉、陶笑丛、任菊红；

　　好公婆：韩春芳、马玉竹；

　　好妯娌：杨随；

　　好邻居：马建康、贺清波、范苗珍；

　　好乡贤：郭俊超、张作帅；

　　群众组织好会长：李松格、杜红旦、侯凤雷、李本禄；

　　乡村创业好青年：黄红阳、张卢宁、张国强、韩宇琪；

　　移风易俗好榜样：聂富召；

　　志愿服务好标兵：邓红斌、陶朋朋、楚天玉；

　　家风家训好传人：姜需海；

　　基层优秀宣传工作者：杨雨欣、宋昊、赵珊珊；

　　文明乡风建设优秀支书：杜喜峰、常亚亮。

　　其中，李艳辉、韩春芳、马建康、李本禄、张卢宁、邓红斌、姜需海、赵珊珊、杜喜峰为“十佳乡村光荣榜”典型人物。

　　洛阳市文明办相关负责人表示，下一步，将大力宣传“乡村光荣榜”和“十佳乡村光荣榜”上榜人物的先进事迹,广泛开展学习先进典型活动，加强对先进典型的礼遇关爱，不断提升农民精神风貌，焕发乡村文明新气象。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 古晓花 陈志强)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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