洛阳29人上榜！2023年度河南省“乡村光荣榜”名单公布

今日，记者从洛阳市文明办获悉，2023年度河南省“乡村光荣榜”名单近日公布，洛阳29人上榜。

今日，记者从洛阳市文明办获悉，2023年度河南省“乡村光荣榜”名单近日公布，洛阳29人上榜。 今日，记者从洛阳市文明办获悉，2023年度河南省“乡村光荣榜”名单近日公布，洛阳29人上榜。 自去年6月起，河南省文明办组织开展了2023年度河南省“乡村光荣榜”选树活动。经逐级推荐、专家评审、媒体公示等程序，确定12类367人(组)为2023年度河南省“乡村光荣榜”典型人物，其中120人(组)为“十佳乡村光荣榜”典型人物。 洛阳29位上榜人员分别是—— 好媳妇：李艳辉、陶笑丛、任菊红； 好公婆：韩春芳、马玉竹； 好妯娌：杨随； 好邻居：马建康、贺清波、范苗珍； 好乡贤：郭俊超、张作帅； 群众组织好会长：李松格、杜红旦、侯凤雷、李本禄； 乡村创业好青年：黄红阳、张卢宁、张国强、韩宇琪； 移风易俗好榜样：聂富召； 志愿服务好标兵：邓红斌、陶朋朋、楚天玉； 家风家训好传人：姜需海； 基层优秀宣传工作者：杨雨欣、宋昊、赵珊珊； 文明乡风建设优秀支书：杜喜峰、常亚亮。 其中，李艳辉、韩春芳、马建康、李本禄、张卢宁、邓红斌、姜需海、赵珊珊、杜喜峰为“十佳乡村光荣榜”典型人物。 洛阳市文明办相关负责人表示，下一步，将大力宣传“乡村光荣榜”和“十佳乡村光荣榜”上榜人物的先进事迹,广泛开展学习先进典型活动，加强对先进典型的礼遇关爱，不断提升农民精神风貌，焕发乡村文明新气象。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 古晓花 陈志强)