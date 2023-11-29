确保今年主体完工！龙门实验室总部基地项目建设提质提速

塔吊林立，机械轰鸣，工人穿梭。连日来，位于洛阳伊滨智慧岛核心区的龙门实验室总部基地建设现场一派繁忙，奋力冲刺预定节点目标。

塔吊林立，机械轰鸣，工人穿梭。连日来，位于洛阳伊滨智慧岛核心区的龙门实验室总部基地建设现场一派繁忙，奋力冲刺预定节点目标。

作为省市重点项目的龙门实验室总部基地项目，建设包括总部办公楼、成套装备科创中心、智能制造基础研究中心、地下室及室外工程等，总建筑面积16.7万平方米。

自今年5月，龙门实验室总部基地项目培土奠基以来，项目建设指挥部不断完善“指挥部+专班+例会”机制，加强常态化项目协调调度，探索“项目管家”服务模式，强化各项服务保障能力，全力解决项目建设过程中存在的问题。

“我们树牢节点意识，倒排工期，将施工进度具体到每天，推动工程建设完成一个又一个节点任务。”该项目施工方负责人介绍，目前，项目已经完成土方开挖、桩基施工等基础作业。

洛报融媒记者在现场了解到，目前，龙门实验室总部基地项目正进行总部大楼地下室墙板混凝土浇筑施工，智能中心主体结构和科创中心基础施工均按预定节点稳步推进，确保今年全部完成主体结构施工，全力冲刺明年下半年交付使用的既定目标。

一手抓项目建设，一手抓科研攻关。首台油莎豆高效联合收获机试验成功、“先进硅基光电功能材”中试成功、首批6个省级重大项目全面启动……龙门实验室探索建立起的“企业出题+实验室答题”创新模式，已经取得一系列重大科研成果。

立足中原、智造中国、装备世界。作为洛阳市首家省级实验室重大创新平台，龙门实验室聚焦新材料与智能装备科技前沿，以新材料和智能装备制造为主攻方向，通过推动创新链、产业链、人才链、资金链深度融合，加速培育一批具有核心竞争力和广阔发展前景的产业项目，努力建成国内新材料和智能装备领域的创新中心和人才高地。

龙门实验室总部基地项目建设指挥部相关负责人表示，将落实好“大攻坚、见实效、建新功”专项行动部署要求，在确保项目建设提质提速的同时，持续完善“管委会+产业研究院+运营企业”的运行机制，助力龙门实验室打造全省科技攻关的“先锋队”，为洛阳从科技强迈向产业强、经济强提供强有力支撑。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 实习生 胡文哲 文/图）