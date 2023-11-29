洛阳市神鹰救援队队长张超伟获评全国红十字志愿服务先进典型

日前，中国红十字会总会公布全国红十字志愿服务先进典型名单，洛阳市神鹰救援队队长张超伟榜上有名。
日前，中国红十字会总会公布全国红十字志愿服务先进典型名单，洛阳市神鹰救援队队长张超伟榜上有名。
日前，中国红十字会总会公布全国红十字志愿服务先进典型名单，洛阳市神鹰救援队队长张超伟榜上有名。
张超伟于2013年组建洛阳市神鹰救援队并担任队长，长期从事公益救援活动。多年来，他和救援队大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，累计参加国内外重大救援活动542次，成功救出人员18600余名，搜救打捞遗体数千人。
2023年8月，京津冀地区遭受严重洪涝灾情，张超伟率领团队投入抗洪抢险，累计转移受困群众6600余名。完成河北涿州的救援任务后，他又转战黑龙江参加抗洪救灾行动。统计显示，2023年，张朝伟的志愿服务时长达750小时。
2023年度全国红十字志愿服务先进典型推选宣传活动，经过宣传发动、择优推荐、集中评审、网上公示等环节，共评选出志愿服务先进典型310名。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 李战功 文/图）
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