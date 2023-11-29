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洛阳已成立首批11支食品安全志愿服务队
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.05 13:06

　　“大米包装拆开后应该如何保存，您了解吗？”“隔夜菜到底能不能吃？”4日下午，在洛阳市洛龙区一家大型超市内，几位身着红色马甲的食品安全志愿者正在向选购商品的市民普及食品安全相关知识。

　　记者从洛阳市市场监管局了解到，2023年起，洛阳以“食品安全、人人参与”为号召，聘请在校食品专业为主的大学生建立首批食品安全志愿者服务队，充分发挥志愿者在食品安全社会监督、日常巡查、宣传教育等方面的作用，促进形成共建共治共享食品安全治理新格局。截至目前，全市已成立食品安全志愿服务队11支共计458人，开展大型活动38场次，深入社区、农村、校园、企业等处，通过张贴宣传标语，发放宣传资料，宣讲食品安全政策法规等形式，普及食品安全常识，构建食品安全人人关心、人人支持的良好氛围。

　　按照食品安全志愿服务标准，志愿者们还将收集和反映食品安全信息，畅通社会各界诉求，成为增进政府和社会沟通、准确传递食品安全信息的重要纽带和桥梁；配合食品安全监管部门开展重要活动和相关工作，指导协助消费者依法维护合法权益，成为发现食品安全风险隐患，推进食品安全共治的重要力量。

　　洛阳市市场监管局相关负责人表示，洛阳将继续积极探索食品安全“社会监督”的有效途径，纵深推进全市食品安全监管系统建设，让群众从“旁观者”变“参与者”，进一步强化食品安全社会共治理念，推动形成政府主导、社会参与的食品安全工作格局。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 /文 通讯员 陈翔/图)
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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