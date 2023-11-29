快讯！洛阳市文学艺术界联合会第八次代表大会开幕

5日，洛阳市文学艺术界联合会第八次代表大会隆重召开。全市广大文艺工作者和各界代表汇聚一堂，共商洛阳文学艺术繁荣发展大计。 文艺新气象，盛世谱华章。 5日，洛阳市文学艺术界联合会第八次代表大会隆重召开。全市广大文艺工作者和各界代表汇聚一堂，共商洛阳文学艺术繁荣发展大计。 大会将全面总结回顾洛阳市文联过去五年的工作，安排部署今后五年的工作，选举产生洛阳市文学艺术界联合会第八届委员会和主席团，团结动员广大文艺工作者深入贯彻习近平文化思想，坚持人民至上，坚持时代特色，勇担使命、扎根生活、守正创新、建强队伍，为奋力开创现代化洛阳建设新局面贡献文艺力量。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 余子愚 李卫超 文/图）