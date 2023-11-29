身份证和户口本上的地址不一致可以领结婚证吗？民政局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：因户籍变动，身份证和户口本上的地址不一致，身份证还在有效期内，像这种情况可以领结婚证吗？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：因户籍变动，身份证和户口本上的地址不一致，身份证还在有效期内，像这种情况可以领结婚证吗？

市民政局回复：当事人住址发生迁移，按户口管理规定变更了户口簿上的居住地址，但因居民身份证在有效期内不需要更换，导致当事人身份证上的原住址与户口簿上现住址不一致的情况，不影响当事人办理婚姻登记。

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