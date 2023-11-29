洛阳两个人成为全省“师带徒”标兵

2日，记者从市总工会获悉，省总工会日前命名河南省十大“师带徒”标兵，我市职工郭建波、赵传扬上榜。

2日，记者从市总工会获悉，省总工会日前命名河南省十大“师带徒”标兵，我市职工郭建波、赵传扬上榜。

郭建波是中国石化洛阳分公司首席技师，已从业30余年，凭借高超技术，成为国内重整方面的技能专家，曾获2022年全国五一劳动奖章。他在工作之中坚持做好“传帮带”，组建企业讲师团，先后开展装置实际操作知识培训289次，组织生产难题培训38项。他培养的21名大学生有19名走上技术管理岗位，他培养的18名技能操作徒弟，2人被聘为高级技师、3人被聘为技师、5人成为技能过硬的班组长。

赵传扬是中国一拖大拖公司副总经理，也是国内农机行业专家型人才，曾获中央企业劳动模范等荣誉称号。在“师带徒”实践中，他带着徒弟走向终端用户、深入田间地头，通过线上学习、线下实践的方式，为企业培养了一大批拖拉机技术研发、生产专精人才。两年来，他所带的徒弟申请实用新型专利5项、外观专利3项，参与制定标准2项，参加的创新活动获得各类奖项22个。

河南省十大“师带徒”标兵每年评选一次，旨在扩大“师带徒”、“匠”带兵行动影响，营造职工技艺传承、技能提升的浓厚氛围。对命名的河南省“师带徒”标兵，将分别给予2万元专项补助资金。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 任旭东）