药膳营养餐进社区 温暖老年人幸福“食”光

近日，瀍西街道综合养老服务中心面向辖区老年人推出药膳营养餐助老送餐服务，为辖区老年人准备了强身健骨汤、补虚益脾汤、山珍八菌汤、补气阳肺汤、益气养血汤等多种药膳汤。辖区老年人无论是去养老服务中心用餐，还是在家点餐，都能免费享用药膳汤。

近日，瀍西街道综合养老服务中心面向辖区老年人推出药膳营养餐助老送餐服务，为辖区老年人准备了强身健骨汤、补虚益脾汤、山珍八菌汤、补气阳肺汤、益气养血汤等多种药膳汤。辖区老年人无论是去养老服务中心用餐，还是在家点餐，都能免费享用药膳汤。

该养老服务中心是全市首家三级综合医院嵌入式街道级综合养老服务中心，依托洛阳市第一人民医院开展基本公共卫生服务、医疗保障服务，并设置特色药膳营养餐厅，开展食疗养生等活动，不断提升老年人的获得感、幸福感。（洛报融媒·洛阳网记者 李卫超 通讯员 邓佳英 摄影报道）