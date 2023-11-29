加强文化遗产保护传承 扛牢新时代文化使命

3日至昨日，市委常委、宣传部部长徐超文专题调研大遗址考古发掘和保护展示工作，看望慰问中国社会科学院考古研究所在洛考古工作者。

3日至昨日，市委常委、宣传部部长徐超文专题调研大遗址考古发掘和保护展示工作，看望慰问中国社会科学院考古研究所在洛考古工作者。

在洛阳盆地腹心，沿洛河分布着偃师商城、二里头遗址、汉魏洛阳城、隋唐洛阳城和东周王城五大都城遗址，“五都荟洛”举世罕见。徐超文深入偃师商城遗址宫城区、汉魏洛阳城遗址宫城区、天子驾六博物馆等处，以及中国社会科学院考古研究所偃师商城队、二里头队、汉魏城队、唐城队驻地，详细了解遗址考古发掘、保护管理、活化利用等情况，向在洛考古工作者致以诚挚问候和崇高敬意，对他们为洛阳文物考古发掘、保护利用作出的贡献表示衷心感谢，叮嘱有关部门要做好服务保障，为考古研究和队员生活给予更多支持、创造最好环境。

徐超文强调，要坚持以习近平文化思想为指导，牢牢把握新时代新的文化使命，树立保护文物也是政绩的科学理念，按照“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的方针，持续深化中华文明探源工程和夏文化研究等重大项目，积极推进文物保护利用和文化遗产保护传承。要有序推进五大都城遗址博物馆群建设，整体展示洛阳古都历史脉络，不断提升文化软实力和影响力。要坚持以文塑旅、以旅彰文，加强文化遗产的活态化展示、具象化传播、创新性表达，打造内涵丰富、内容饱满的文旅消费新场景、新生态，在铸就社会主义文化新辉煌中展现洛阳担当。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 郭飞飞)