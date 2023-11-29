万基控股集团： “公转铁”运煤专用铁路投用

日前，一列装载2300余吨原煤的专列驶入位于新安县的万基控股集团电厂运煤专用铁路，按照设计动作顺利完成卸煤作业，这是该条“公转铁”专用线建成投用后首次抵场载重列车。

日前，一列装载2300余吨原煤的专列驶入位于新安县的万基控股集团电厂运煤专用铁路，按照设计动作顺利完成卸煤作业，这是该条“公转铁”专用线建成投用后首次抵场载重列车。

“公转铁”是“四大结构”调整中交通运输结构调整的重要举措，不仅是大宗商品运输方式从公路转为铁路的改变，更是一笔笔关乎可持续发展的“经济账”和“生态账”。近年来，我市积极推进中储物流、伊电集团和万基控股集团三条铁路专用线建设。

该专用线投用后，可减少氮氧化物、一氧化碳排放量，实现铁路专用线与企业无缝对接，促进企业可持续发展，在优化调整运输结构、打造绿色低碳循环发展的经济体系等方面发挥重要作用。（洛报融媒·洛阳网记者 张怡熙 通讯员 介兴华 梁雷军 摄）