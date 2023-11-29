洛阳市机关事务管理局获评全国“公物仓创新试点单位”

记者4日从市机关事务管理局获悉，该局被授予全国首批“公物仓创新试点单位”称号，系全省唯一。

记者4日从市机关事务管理局获悉，该局被授予全国首批“公物仓创新试点单位”称号，系全省唯一。 记者4日从市机关事务管理局获悉，该局被授予全国首批“公物仓创新试点单位”称号，系全省唯一。 建设行政事业单位公物仓是推动调剂共享、盘活存量资产、提高使用效能、节约财政资金的有效途径。市机关事务管理局在推动公物仓创新试点建设中，建设公物仓实体仓、设立标准化示范仓、搭建虚拟公物仓，将全市行政事业单位不动产、办公家具、公务用车等实物资产分类分仓建设，推动标准化流程、网格化管理、信息化建设，并探索推动市级公物仓直接与全国公物仓互联互通、信息共享。 “通过公物仓应用功能拓展，我市已节约财政资金约102万元，年收益达480万元。”市机关事务管理局有关负责人表示，下一步，将积极探索市场化运营机制，推动公物仓多元化利用、数字化管理，进一步提升公物仓服务保障质效。 （洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 张攀）