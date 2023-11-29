孟津区送庄镇党委：小果蔬“写”就振兴大文章

3日，在孟津区送庄镇送庄社区蔬菜瓜果种植基地，工人正在对五彩贝贝小南瓜进行装箱，这些像小灯笼般可爱的南瓜将被销往全国各地。

送庄镇一花卉种植基地内的绣球

3日，在孟津区送庄镇送庄社区蔬菜瓜果种植基地，工人正在对五彩贝贝小南瓜进行装箱，这些像小灯笼般可爱的南瓜将被销往全国各地。

近年来，送庄镇以市委乡村振兴“151”工作举措为引领，发扬“四敢精神”，深耕果蔬产业，深化乡村治理，让乡村从“面子”美到“里子”。近日，送庄镇党委获评全省“人民满意的公务员集体”。

“我们镇可是远近闻名的‘果盘子’‘菜篮子’。十里香草莓、白鹿蟠桃、袖珍西瓜、火龙果……”说起当地的特色果蔬，送庄镇党委书记王国辉如数家珍。截至目前，该镇已经形成了以西瓜、草莓、鲜桃、蔬菜为主的特色果蔬产业集群，全镇果蔬种植面积1.8万亩，其中袖珍西瓜2900余亩、草莓2600余亩、鲜桃3500余亩、无公害蔬菜3800余亩、精品葡萄1000余亩、车厘子1500余亩、牡丹芍药4500余亩。

如今，不少市民会在周末自驾到送庄镇游玩采摘，镇区内现代农业园区、采摘园等错落分布，各色瓜果成为游人眼中的抢手货，农文旅融合成效初显。

农业现代化，种子是基础。送庄镇在现有果蔬种植规模基础上，向科技要效益，向创新要产能。近日，在洛阳市农发农业科技有限公司，“西瓜大王”朱忠厚正和工作人员一起查看最新培育的西瓜品种。

今年70多岁的朱忠厚专注于种子研究40多年，几十年来先后培育出无籽西瓜、袖珍小西瓜、袖珍无籽西瓜、反季节香瓜等优良新品种几十个。送庄镇也实现了果蔬种苗稳定自主繁育，形成了“本地种业公司+育苗基地+农户应用”新技术推广模式，加快了品种改良更新步伐。

黑亮的柏油路通村入户，不再是“晴天土、雨天泥”；经过改造提升的农家小院白墙黛瓦、焕然一新；房前屋后入眼皆绿，乡村小游园成了大家饭后爱去的休闲场所……在乡村建设上，送庄镇以集镇更新为抓手，补短板、增功能、提形象，监管并重，精细管理，镇区面貌全面改观；推动供排水一体化，全镇污水管网全覆盖，改厕率达到95%；对沿镇域主干道15个村风貌进行提升管控，推进乡村道路35公里“白改黑”项目，建成乡村振兴精品村1个、示范村3个、达标村4个。

“您觉得乡里中心应该提供哪些服务？”“您还有哪些需求乡里中心没有满足？”在推动公共服务进社区方面，送庄镇坚持问需于民、问计于民，以“五星”支部创建为引领，以乡里中心建设为载体，推进乡村治理有力有序，让群众更舒心、更安心。截至目前，全镇新建乡里中心4个，有序提升13个，农家小灶、农技培训中心、文化合作社等服务项目来到群众身边。

产业振兴是乡村振兴的重中之重。王国辉表示，下一步，送庄镇将进一步依托果蔬特色产业，加快发展“农业+旅游”“农业+文化”等新业态，持续在农业产业上延链、补链、强链，以小果蔬“写”就乡村振兴大文章。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 郑占波 郝徽 文/图）