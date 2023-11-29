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张广兴：推动老旧小区焕发新活力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.05 08:10

　　编者按

　　近日，第五届全省“人民满意的公务员”和“人民满意的公务员集体”揭晓，我市4名个人、2个集体受到表彰。即日起，开设“做人民公仆 为人民服务 让人民满意”专栏，陆续刊发受表彰对象的先进事迹，讲述他们履职尽责、担当作为、敢于创新的鲜活故事，感悟榜样精神、凝聚奋进力量。

　　破解电梯加装难题、创新连片改造模式，推动一个个老旧小区华丽变身，一栋栋老居民楼换新颜……

　　从事城建工作11年来，市住建局市政建设管理科科长(原城市建设科科长)张广兴将城市建设作为贯彻新发展理念、推动高质量发展的重要载体，积极转变思路，创新模式，为推动我市城市提质工作不断取得新成效献策献力。近日，张广兴获得全省“人民满意的公务员”称号。

张广兴(右)在老旧小区改造现场

　　老旧小区改造事关民生福祉。张广兴在调研中发现，老旧小区改造绕不开“谁来买单”这一核心问题。“此前，改造工作主要依靠政府财政资金，主要覆盖一些基础类改造，百姓获得感不强，效果也很难持续。”张广兴说，在经过大量走访、学习发达地区先进经验后，他带领团队积极落实市委部署要求，与相关单位协同推动社会资本参与老旧小区改造。

　　洛龙区龙兴小区建成于2005年，因年代久远，近几年逐渐出现了屋顶漏雨、管网老化等问题，其中群众反映最强烈的是老人上下楼不方便，加装电梯迫在眉睫。

　　“经过测算，若小区内45栋楼全部加装电梯，共需173部，预计花费7785万元。”张广兴说，为了解决资金难题，他和同事们多方协调，由区属平台公司作为改造项目的投资、建设、运营主体，有效破解了融资、建设、运营等难题。此后，龙兴小区不仅实现173部电梯免费加装，还同步推进了屋顶防水、雨污管网、道路改造等项目，小区面貌焕然一新。

　　张广兴还深入研究各省补贴政策，起草了《洛阳市既有住宅加装电梯财政补贴申领办法》，减轻群众出资压力；多次呼吁并参与我市出台《关于既有住宅加装电梯的决定》；带领团队积极探索“两楼共享”加装电梯、群众使用付费的市场化运作模式，推广连廊电梯增配“阳光房”。目前，全市老旧小区已加装电梯超500部，6000多户群众上下楼难题得到有效解决。

　　结合城市区老旧小区相对集中的特点，张广兴带领团队摸索出“组团连片”改造模式。

　　西工区行署路片区在改造过程中，拆“小院”建“大院”，充分利用“边角地”“闲置地”，因地制宜新建停车场、规划停车位，新增停车位827个；盘活2000余平方米的老年大学用房、充分利用党群服务中心楼前小广场及相连的空地等闲置资源，配建综合性养老服务中心、社区体育公园、托育机构、停车场……

　　“目前，我市1850个老旧小区被划分为182个片区，联动周边街区实施改造，补齐公共服务短板。”张广兴说，不少小区改造后效果显著，相关经验做法还被推广至全省、全国，其中4个项目入选住建部老旧小区改造工作联系点，6个项目入选河南省工作联系点，1个项目入选全国第一批完整社区试点。

　　思路一变天地宽，大胆探索、敢于尝试，积极打破既有的工作模式，是张广兴推动工作的“制胜法宝”。不久前，张广兴从城市建设科转任至市政建设管理科。“在新的工作岗位上，要继续发扬这种创新精神，持续为城建工作发光发热，不断提高人民群众获得感幸福感安全感。”张广兴说。（洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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