82岁老人蔡顺堂：“谁能画出俺娘的模样”

人的一生，都有或大或小的遗憾。市民蔡顺堂最大的遗憾，是直到母亲去世，也没给她拍过一张照片。

人的一生，都有或大或小的遗憾。市民蔡顺堂最大的遗憾，是直到母亲去世，也没给她拍过一张照片。

“谁能画出俺娘的模样，让我可以每天看看她……”昨日，82岁的蔡顺堂给记者打来电话说，他的二哥、姐姐与母亲长得非常像，他想找一位画家，参照二哥、姐姐的相貌为母亲画像。

当天，记者来到蔡顺堂位于涧西区的家中，听他讲述了他与母亲的故事。

蔡顺堂展示家人的照片

“没有照片，我只能在脑海里回忆老娘的样子”

谈及母亲，蔡顺堂满腮热泪。

1973年，蔡顺堂67岁的母亲因吞咽困难到医院就诊，被医生确诊患上食道癌。蔡顺堂和哥哥、姐姐精心照护，然而，母亲还是在4个月后去世了。

“我们后来才发现，家里连一张老娘的照片都没有。”蔡顺堂说，他每每想到此事，心里都十分难过，“这么多年，没给老娘拍过一张照片，我们对不住她老人家”。

一晃数十年过去了，母亲没有照片的事，始终是蔡顺堂的一块心病。前几年，他曾专门回到老家伊川，想寻找与母亲要好的人，看能否找到一张合影，遗憾的是，这个希望也破灭了。

“没有照片，我只能在脑海里回忆老娘的样子。”蔡顺堂说。

“她答应卖了我三哥，把我留下”

世界上最伟大的爱，是母爱。蔡顺堂说，自己生在旧社会，吃过令人想象不到的苦，对母亲的爱感受极深。

蔡顺堂有三个哥哥、一个姐姐。1948年，蔡顺堂6岁。一天，村里的保长来到他们家里收钱，由于家境贫困，他们拿不出钱。保长说，你们家孩子多，可以卖一个，并提议卖掉年龄最小的蔡顺堂。

“老娘后来告诉我，她答应卖了我三哥，把我留下。因为我三哥当时已经十几岁了，肯定能逃回来，而我不行。”蔡顺堂说，最后他们想办法凑够了钱，使得家庭没有被拆散。