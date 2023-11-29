洛阳今日晴天间多云 气温-1℃～13℃

今日洛阳晴天间多云，气温-1℃～13℃。 中国天气网提示，进入2024年以来，冷空气活动频繁但威力较弱，气温虽然有波动，但仍然维持在常年同期偏高的水平。随着冷空气到来，今日至7日，东北、华北、黄淮等地气温下降，部分地区累计降幅在6℃至10℃。总体来看，未来几天，尽管冷空气带来气温的波动，但全国大部分地区气温仍然以偏高为主。 市气象台根据最新气象资料分析，未来几天，我市以晴好天气为主，受冷空气扩散影响，明日风力较大。 最近几天天气预报 今日：晴天间多云，气温-1℃～13℃。 明日：多云转晴天，偏北风3级左右，气温-1℃～10℃。 7日(周日)：晴天转多云，气温-3℃～5℃。 8日(周一)：多云转晴天，气温-3℃～12℃。 9日(周二)：晴天间多云，气温0℃～13℃。 10日(周三)：晴天到多云，气温-1℃～12℃。 11日(周四)：晴天到多云，气温-1℃～14℃。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博）