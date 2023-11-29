建立数据库、巧用微改造 洛阳将加强历史文化保护传承工作

4日，记者从洛阳市名城委获悉，洛阳市将进一步加强历史文化街区、历史建筑、名镇名村及传统村落的保护利用，通过明确保护对象、守住保护底线、加强保护利用等举措，实现应保尽保、传承发展。

4日，记者从洛阳市名城委获悉，洛阳市将进一步加强历史文化街区、历史建筑、名镇名村及传统村落的保护利用，通过明确保护对象、守住保护底线、加强保护利用等举措，实现应保尽保、传承发展。

保护什么？

根据相关要求，各县区将在全域范围内持续开展历史文化街区、历史建筑、名镇名村及传统村落普查认定工作。其中除了要将体现不同历史时期城乡建设发展脉络的街区、公共建筑、工业建筑、居住建筑和交通、水利等工程设施作为重点普查对象外，还将加强格局肌理完整、传统建筑丰富、非物质文化遗产活态传承的村落的保护。

怎么保护？

方法一：建立洛阳历史文化名城保护名录数据库

各县区将及时对各类保护对象设立标志牌、开展信息采集和测绘建档，形成“一栋一册”，同时，将按照“一村一档”制作传统村落档案，统一设置传统村落保护标志，实行挂牌保护。在此基础上，洛阳市将开发“洛阳历史文化名城信息综合管理平台”系统，建立洛阳历史文化名城保护名录数据库。

方法二：严格管理，严禁大拆大建、拆真建假

在城乡建设、城市更新活动中，洛阳市将坚持“留改拆”并举、以“保护、利用、提升”为主的原则，严禁大拆大建、拆真建假。

其中，不得损害历史文化街区、历史建筑、传统村落的原真性和完整性；不得破坏历史文化街区的历史肌理、历史街巷、空间尺度和景观环境，以及古井、古桥、古树等环境要素；不得破坏能够体现城乡特定发展阶段、反映重要历史事件、凝聚社会公众情感记忆的既有建筑；不得破坏传统村落的格局、历史风貌、人文环境及其所依存的地形地貌、河湖水系等自然景观环境。

方法三：主动修缮保护，巧用“绣花”“织补”微改造

各县区在修缮保护过程中，将坚持调研论证、因地制宜、尊重民意，制定完善改造修缮方案，实施一街一策、一村一策、一院一策、一楼一策。充分利用修缮技艺传承人和传统工匠，结合建筑原有形制、结构、材料，运用传统工艺和现代技术，进行修缮加固，保护、延续传统建筑组群的传统格局特征和风貌特色。

同时，将积极采用“绣花”“织补”等微改造方式，增加历史文化街区、传统村落的公共开放空间，补足配套基础设施和公共服务设施短板，提升居住条件。探索建立历史建筑认养、古树名木认管制度，依靠社会力量做好历史文化遗产保护工作。