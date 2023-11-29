洛阳市中小学寒假、期末考试安排公布！

刚刚，洛阳市教育局微信公众号发布消息，大家期待已久的寒假时间确定啦！

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全市义务教育阶段学校寒假于2024年1月27日始，至2024年2月25日止。

普通高中学校寒假于2024年2月3日始，至2024年2月25日止。

新学期全市义务教育阶段和普通高中学生于2月25日报到，2月26日正式上课；各学校教职工提前到校，做好新学期开学前的各项准备工作，开学第一周不组织任何形式的考试。

工作要求

(一)做好期末考试的组织与评卷工作。

1.全市普通高中高一、高二年级期末考试于1月30日至31日举行，全市统一进行评卷。

2.城市区普通初中七、八、九年级的期末考试由市教师发展中心统一命题，考试时间安排在1月23日至24日，评卷工作由各区教体局自行安排。各县(含偃师区、孟津区)普通初中七、八、九年级的期末考试可自行组织，也可参加全市统一组织的期末考试。

3.各县区小学阶段的期末考试工作应在2024年1月22日至26日期间进行，考试结果要以等级呈现，不排名，不公布成绩，以适当方式告知学生和家长。小学一、二年级不进行纸笔考试。

(二)做好师生安全教育和健康教育。

各县区、各学校要强化安全意识，切实把安全教育管理工作做细做实，保障广大师生生命健康安全，维护教育发展大局稳定。针对寒假期间易发多发事故，在放假前要对学生集中开展防滑冰溺水、防交通事故、防意外伤害、食品卫生安全、防触电、防煤气中毒、防流行传染病、防电信诈骗、防性侵、防校园欺凌等系列安全教育，突出防止假期孩子因玩烟花爆竹等出现的伤害，切实增强家长的责任感和监护意识。要通过多种形式开展健康教育，引导师生树牢并自觉践行“健康第一”理念，当好自身健康第一责任人，坚持良好卫生习惯，加强身体锻炼，保持健康生活方式，提升健康素养。扎实做好假期心理关爱。放假前，要重点提醒家长关注假期学生心理健康情况。假期中，要发挥班主任和任课教师的作用，畅通与学生及其家长的沟通联系。开学前后，要通过家校互动引导家长和学生做好情绪管理。家长要加强亲子陪伴交流，积极构建亲密和谐的亲子关系，密切关注子女心理健康，及时察觉负面情绪和心理问题，引导孩子学会情绪疏导和情绪管理，帮助学生调节情绪，保持积极乐观向上的精神状态。

(三)科学指导学生假期活动。

各县区、各学校要认真贯彻落实国家、省、市有关“双减”工作部署要求，有效减轻学生作业负担和校外培训负担。学科类校外培训机构不得利用假期组织培训。各县区要持续开展专项治理，严肃查处学科类隐形变异违规培训。要严格控制寒假作业总量，倡导布置探究性、实践性、体验性、创新性作业。要立足于丰富假期生活、增强实践能力、培养创新精神、促进健康成长，为学生提供科学的学习指导。要教育和引导学生合理安排作息时间，加强体育锻炼，坚持户外活动，注意用眼卫生、文明绿色上网，加强食育教育，注意膳食营养，养成卫生健康的生活习惯。充分利用洛阳博物馆、洛阳方志馆、文化馆、图书馆、美术馆、纪念馆、科技馆、体育场(馆)、青少年活动中心等公共文化设施，进行爱国主义教育、中华优秀传统文化教育、劳动教育、科学教育、体艺教育、生态文明教育，促进学生全面发展。要持续开展形式多样的读书活动，提倡每生每天阅读不少于一小时，引导青少年学生增强阅读兴趣、养成阅读习惯、提高阅读能力。要注重家庭教育指导，引导家长树立正确的教育理念，做好假期学生作业、睡眠、手机、读物等监管工作，开展家庭亲子阅读，支持学生积极参与社会实践、社区志愿服务等活动，坚持让孩子每天做一些力所能及的家务劳动，不盲目让子女参加各类培训、辅导班，培养孩子良好的学习和生活习惯，让孩子度过一个愉快的寒假。

(四)严格规范办学行为。

各学校要严格执行国家、省、市有关规范办学行为要求，不得利用寒假时间组织学生集体补课、上新课或以各种名目举办文化课补习班、培优班、提高班等；任何学校不得租借校舍用于举办针对中小学生的文化课补习班，不得与校外机构合作举办补习班、培优班或提高班，不得组织或诱导学生到培训机构进行补课、培训等；要进一步加强师德师风建设，坚决杜绝在职教师参与或变相参与校外有偿补课。各县区教体局要积极协调相关部门，加强校外培训机构监管，严厉打击违规培训行为。

(五)加强学校安全管理。

各县区、各学校要在放假前和开学前集中对学生宿舍、食堂、实验室、教室、配电室、在建工地、围墙等区域和人员密集场所安全隐患进行全面排查整改，深挖细查安全工作方面的漏洞和隐患，强化底线思维，立查立改，及时消除安全隐患。寒假期间各单位要严格实行24小时领导带班、工作人员值班制度，确保校内重点部位安全防范措施到位，严防学校发生失火、被盗和公物损坏事件，确保学校假期安全。同时要严格执行安全事故报告制度，遇有突发事件和重要紧急情况及时准确上报，并及时采取有效措施妥善应对和处理。⑥