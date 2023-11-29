乘风起势 奋进洛阳：万里乘风湖海阔

回望2023，以推动产业发展为首要任务，河洛大地处处吹拂创新之风、转型之风。站上风口，洛阳产业蓄势崛起的光明未来正加速照进现实。

“要积极抢占产业发展新赛道，大力发展风口产业，促进传统产业与风口关联、向风口转型，加快重塑产业格局。”

回望2023，以推动产业发展为首要任务，河洛大地处处吹拂创新之风、转型之风。站上风口，洛阳产业蓄势崛起的光明未来正加速照进现实。

闪烁“大国重器”的河洛之光依然耀眼——来自轴研所、洛轴的尖端产品配套“神十七”遨游太空，中国一拖下线国内首台220马力履带拖拉机，双瑞特装护航中国高铁出海“第一单”，中信重工助力打造中国“争气机”……

激荡时代前沿的创新探索格外璀璨——百万吨乙烯、中州时代等大项目昂起“龙头”，配套产业链项目纷至沓来，氢沄新能源一举夺得两项行业大奖，中航光电代表行业最前沿水平的高速背板连接器亮相，全市竞跑新型工业化赛道的动力持续增强。

这一年，聚焦“建强副中心、形成增长极”，洛阳积极实施产业发展“136”工作举措，锚定“四新一装备”发力，以风口产业发展为主线，一手抓传统产业转型升级，稳住工业基本盘；一手抓风口产业引进培育，抢占产业发展新赛道，行走在高质量发展大道上，万亿级全国先进制造业基地建设足音越发铿锵！