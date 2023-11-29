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锻炼休闲两不误！瀍河区塔西社区体育公园月底建成投用
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.04 21:07

　　既能打篮球、打乒乓球，满足锻炼需求，又能坐上卡丁车，体验速度与激情，我市这个社区体育公园将带您实现。

　　4日，位于瀍河区中州东路与焦柳铁路桥交叉口东南侧的塔西社区体育公园项目正在紧锣密鼓地推进，按照计划，将于月底前建成投用。

　　去年，为满足塔西社区、塔东社区及附近小区居民的锻炼需求，瀍河区决定对塔西游园进行改造提升，建设塔西社区体育公园。该公园占地总面积约1.4万平方米，分为公益区域和运营区域。

　　记者在现场看到，公益区域建设有篮球场、羽毛球场、乒乓球场，已基本完工。运营区域引进有卡丁车、露营基地、咖啡、酒馆等项目，能满足广大市民的个性化消费需求。

　　“在项目实施过程中，我们坚持‘政府引导、市场运作、公众参与’的原则，积极引导社会资本投资，引入专业运营公司，确保更加符合市场需求。”瀍河区住建局负责人介绍。

　　篮球场边的青年海报、别具一格的流行语……在这里感受到的是满满的生机与活力。“我们项目的主题是‘享趣’，是谐音想去的意思，让青年能就近找到乐趣，放松心情。”运营项目有关负责人介绍。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 文/图 通讯员 郝再磊）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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