洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“冷资源”释放“热效应” 洛阳冰雪游持续升温
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.04 20:04

　　“冰雪嘉年华”“冰雪狂欢节”“冰雪雾凇季”……刚刚过去的元旦假期，洛阳市“冰雪狂欢·畅游洛阳”冰雪主题活动火热开展，吸引不少游客前来打卡。

　　今年元旦假期，冰雪旅游成为文旅市场的主要增长点。某旅游平台数据显示，元旦期间，国内冰雪旅游热度环比上涨216%，其中有“冰城”之称的哈尔滨旅游热度环比上涨240%，成为今冬不折不扣的新“顶流”。随着冰雪旅游日益升温，洛阳不断加大对冰雪资源的开发力度，围绕冰雪资源打造文旅新场景、新业态，激发冬季文旅消费新活力。

　　元旦假期，市民赵亮和家人到洛阳伊龙滑雪场游玩，滑雪场的火爆程度出乎他们的意料：停车场停满了车，滑雪场、索道上人头攒动。

　　“这里不仅能滑雪，还有冰雪乐园等游玩项目，大人小孩都玩得很开心，让我们体验到了冰雪带来的快乐。”赵亮说。

　　“元旦假期以来，来滑雪的市民和外地游客明显增多，比去年同期增长约50%。”该滑雪场相关负责人说，元旦假期，滑雪场接待游客量超过5000人次，甚至一些发烧友在还未到营业时间，就“顶门”到达滑雪场。

　　在伏牛山滑雪度假乐园，第十届全国大众冰雪季暨第八届河南省大众冰雪系列活动火热开展，吸引了不少市民和游客。元旦假期，该滑雪场推出“冰雪嘉年华”、篝火派对、乐队演出等活动，让游客充分体验冰雪运动带来的刺激与乐趣。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    炖汤加点儿它，补气又润肺
    炖汤加点儿它，补气又润肺
    炖汤加点儿它，补气又润肺
        在寒冷的冬季喝上一碗热乎乎的鲜美菌汤，整个人都会暖起来。您知道吗？炖汤时加点儿竹荪，不仅能补气，还可...
  • ·高血压和糖尿病是一根绳上的蚂蚱
  • ·孩子身上出红疹 不都跟过敏有关
  • ·孩子高热抽搐 家长应该这样做
    • 再游二里头，体验更丰富
    再游二里头，体验更丰富
    再游二里头，体验更丰富
        前不久，国家文物局的一则消息，让洛阳偃师二里头遗址再次成为世人关注的焦点——“王朝时代的都邑性遗址”...
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
  • ·初冬游园景斑斓 健身漫游乐悠闲
  • ·从东转到西 街区显魅力
    		•
    		 
    新闻排行
  • 事业编制！洛阳直接招录教师151名
  • 明日气温开始下降 未来几天洛阳最高气...
  • 洛阳首列地铁“护苗”专列上线
  • 同药不同价 到底咋回事？来看记者调查
  • 101岁的王玉莲：闲不住 爱遛弯
  • 洛阳地铁各站AED已安装完毕即将投入使用
  • 洛阳113路、寇店环线临时调整 涉及伊...
  • 电动摩托车怎么上牌照？洛阳市公安局回复
  • 河南省“新时代 新征程 新风貌”十大...
  • 加强“统”，协同发力抓好工作——学...
    		•
    百姓呼声
    夜间有人放烟花扰民问题急需进行治理
    火车站换乘地铁免安检通道何时开通？
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    吉祥多彩 独具魅力

    舞龙应天门

    七彩大峡谷赏冰瀑

    手艺人
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605