“冷资源”释放“热效应” 洛阳冰雪游持续升温

“冰雪嘉年华”“冰雪狂欢节”“冰雪雾凇季”……刚刚过去的元旦假期，洛阳市“冰雪狂欢·畅游洛阳”冰雪主题活动火热开展，吸引不少游客前来打卡。

“冰雪嘉年华”“冰雪狂欢节”“冰雪雾凇季”……刚刚过去的元旦假期，洛阳市“冰雪狂欢·畅游洛阳”冰雪主题活动火热开展，吸引不少游客前来打卡。

今年元旦假期，冰雪旅游成为文旅市场的主要增长点。某旅游平台数据显示，元旦期间，国内冰雪旅游热度环比上涨216%，其中有“冰城”之称的哈尔滨旅游热度环比上涨240%，成为今冬不折不扣的新“顶流”。随着冰雪旅游日益升温，洛阳不断加大对冰雪资源的开发力度，围绕冰雪资源打造文旅新场景、新业态，激发冬季文旅消费新活力。

元旦假期，市民赵亮和家人到洛阳伊龙滑雪场游玩，滑雪场的火爆程度出乎他们的意料：停车场停满了车，滑雪场、索道上人头攒动。

“这里不仅能滑雪，还有冰雪乐园等游玩项目，大人小孩都玩得很开心，让我们体验到了冰雪带来的快乐。”赵亮说。

“元旦假期以来，来滑雪的市民和外地游客明显增多，比去年同期增长约50%。”该滑雪场相关负责人说，元旦假期，滑雪场接待游客量超过5000人次，甚至一些发烧友在还未到营业时间，就“顶门”到达滑雪场。

在伏牛山滑雪度假乐园，第十届全国大众冰雪季暨第八届河南省大众冰雪系列活动火热开展，吸引了不少市民和游客。元旦假期，该滑雪场推出“冰雪嘉年华”、篝火派对、乐队演出等活动，让游客充分体验冰雪运动带来的刺激与乐趣。