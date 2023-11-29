洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

全省唯一！中国一拖一项目入列国家重点研发计划
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.04 20:04

　　记者从洛阳市科技局获悉，近日，第一拖拉机股份有限公司牵头申报的“标准化果园智能化生产技术装备创制与应用”入选2023年度国家重点研发计划，是河南农机装备领域此次唯一获得国家立项批复的项目。

　　国家重点研发计划是我国最高级别的研发项目，重点资助事关国计民生的重大社会公益性研究，以及事关产业核心竞争力、整体自主创新能力和国家安全的战略性、基础性、前瞻性重大科学问题、重大共性关键技术和产品研发等。

　　该项目由第一拖拉机股份有限公司联合河南科技大学、中国农机院等国内农机装备领域优势单位共同推进。项目聚焦我国果园生产管理人力成本高、资源利用率低、农机农艺匹配差等问题，突破信息地空协同感知、作业智能决策、装备自主导航与精准作业、智能云管控等技术，集成创制一批涵盖变量施肥、定位除草、自适应喷药、果树修型、辅助授粉、采收分级一体化等果园关键生产环节的智能作业装备，提升果园生产农机装备智能化水平，减少能源消耗和人工劳动力成本投入。

　　项目的实施，将突破部分高端智慧农业装备关键技术受制于人的“卡脖子”问题，有力促进果园生产方式转变、农机装备企业转型升级、农机作业服务提质增效，引领我国智慧农业装备创新发展，提升我国果业生产国际竞争力。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李亚伟 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    炖汤加点儿它，补气又润肺
    炖汤加点儿它，补气又润肺
    炖汤加点儿它，补气又润肺
        在寒冷的冬季喝上一碗热乎乎的鲜美菌汤，整个人都会暖起来。您知道吗？炖汤时加点儿竹荪，不仅能补气，还可...
  • ·高血压和糖尿病是一根绳上的蚂蚱
  • ·孩子身上出红疹 不都跟过敏有关
  • ·孩子高热抽搐 家长应该这样做
    • 再游二里头，体验更丰富
    再游二里头，体验更丰富
    再游二里头，体验更丰富
        前不久，国家文物局的一则消息，让洛阳偃师二里头遗址再次成为世人关注的焦点——“王朝时代的都邑性遗址”...
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
  • ·初冬游园景斑斓 健身漫游乐悠闲
  • ·从东转到西 街区显魅力
    		•
    		 
    新闻排行
  • 事业编制！洛阳直接招录教师151名
  • 明日气温开始下降 未来几天洛阳最高气...
  • 洛阳首列地铁“护苗”专列上线
  • 同药不同价 到底咋回事？来看记者调查
  • 101岁的王玉莲：闲不住 爱遛弯
  • 洛阳地铁各站AED已安装完毕即将投入使用
  • 洛阳113路、寇店环线临时调整 涉及伊...
  • 电动摩托车怎么上牌照？洛阳市公安局回复
  • 河南省“新时代 新征程 新风貌”十大...
  • 加强“统”，协同发力抓好工作——学...
    		•
    百姓呼声
    夜间有人放烟花扰民问题急需进行治理
    火车站换乘地铁免安检通道何时开通？
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    吉祥多彩 独具魅力

    舞龙应天门

    七彩大峡谷赏冰瀑

    手艺人
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605