全省唯一！中国一拖一项目入列国家重点研发计划

记者从洛阳市科技局获悉，近日，第一拖拉机股份有限公司牵头申报的“标准化果园智能化生产技术装备创制与应用”入选2023年度国家重点研发计划，是河南农机装备领域此次唯一获得国家立项批复的项目。

记者从洛阳市科技局获悉，近日，第一拖拉机股份有限公司牵头申报的“标准化果园智能化生产技术装备创制与应用”入选2023年度国家重点研发计划，是河南农机装备领域此次唯一获得国家立项批复的项目。 记者从洛阳市科技局获悉，近日，第一拖拉机股份有限公司牵头申报的“标准化果园智能化生产技术装备创制与应用”入选2023年度国家重点研发计划，是河南农机装备领域此次唯一获得国家立项批复的项目。 国家重点研发计划是我国最高级别的研发项目，重点资助事关国计民生的重大社会公益性研究，以及事关产业核心竞争力、整体自主创新能力和国家安全的战略性、基础性、前瞻性重大科学问题、重大共性关键技术和产品研发等。 该项目由第一拖拉机股份有限公司联合河南科技大学、中国农机院等国内农机装备领域优势单位共同推进。项目聚焦我国果园生产管理人力成本高、资源利用率低、农机农艺匹配差等问题，突破信息地空协同感知、作业智能决策、装备自主导航与精准作业、智能云管控等技术，集成创制一批涵盖变量施肥、定位除草、自适应喷药、果树修型、辅助授粉、采收分级一体化等果园关键生产环节的智能作业装备，提升果园生产农机装备智能化水平，减少能源消耗和人工劳动力成本投入。 项目的实施，将突破部分高端智慧农业装备关键技术受制于人的“卡脖子”问题，有力促进果园生产方式转变、农机装备企业转型升级、农机作业服务提质增效，引领我国智慧农业装备创新发展，提升我国果业生产国际竞争力。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李亚伟 文/图)