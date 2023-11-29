省级大学生校外实践教育基地落户洛报集团

4日，洛阳理工学院省级大学生校外实践教育基地在洛报集团“掌上洛阳”客户端揭牌。

4日，洛阳理工学院省级大学生校外实践教育基地在洛报集团“掌上洛阳”客户端揭牌。

建设大学生校外实习实践教育基地是提升实践育人质量、推进校企深度融合的重要举措。此次揭牌的基地为洛阳理工学院新文科(新闻传播)大学生校外实践教育基地，为省级本科高校大学生校外实践教育基地，由洛报集团与洛阳理工学院人文与社会科学学院共建。

按照计划，双方将秉持共建、共享、共赢原则，以“互聘交流”为契机，在坚持资源共享、优势互补的基础上，创新人才培养方式、提升实践能力水平，协力培养优秀新闻人才。

洛报集团是中共洛阳市委直属的新型主流媒体集团。目前洛报集团实现“报、网、端、微、屏”全媒体布局，综合覆盖受众超过2600万，拥有各类互联网媒体平台63个，传播力、引导力、影响力等综合指标保持全国全省地市党媒前列。

2015年，洛报集团与洛阳理工学院人文与社会科学学院签订合作协议，共建大学生校外实践教育基地。其间，洛阳理工学院分批次派师生到洛报集团参观学习、实习实训、挂职锻炼。依托上述基地，洛阳理工学院新闻学专业人才培养质量获得显著提升。2023年，经过申报、资格审查和专家评审，该基地被认定为省级本科高校大学生校外实践教育基地。(洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹)