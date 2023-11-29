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洛阳191名药品安全协管员和3134名信息员受聘上岗
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.04 17:25

　　“受聘成为药品安全协管员，感觉身上多了一份沉甸甸的责任。以后，我会在为患者看病的同时，加强药品安全知识的深入学习，做好信息收集和上报工作。”4日上午，在洛阳市药品安全协管员、信息员聘书发放仪式西工分会场，洛阳市西工区市委院社区卫生服务站负责人邓龙说。

　　邓龙是洛阳市市场监管局首批聘任的药品安全协管员之一。当日，洛阳市市场监管局启动全市药品安全协管员和信息员聘任工作，共有191名药品安全协管员和3134名药品安全信息员受聘并陆续上岗。其中，乡镇(街道办事处)药品安全协管员主要从乡镇卫生院(社区卫生服务中心)负责人中挑选，也可由当地食品安全协管员兼任；药品安全信息员主要从乡村药店或诊所负责人中挑选，也可从村(居委会)“两委”干部中选任。市场监管部门将对协管员、信息员发现的问题线索和意见建议开展调查核实，深挖细查案件线索并加强跟踪督办。

　　药品安全协管员的职责为：主要负责宣传药品质量安全监督管理的有关法律法规、政策及规定，向群众宣传科学合理用药知识，增强群众药品安全保障意识；协助相关部门做好本乡镇(街道办事处)药品经营使用质量的管理，协助做好药品质量安全突发事件应急处置工作。

　　药品安全信息员的职责为：主要负责宣传药品质量安全监督管理的有关法律法规、政策及规定；收集报告本村(社区)药品市场动态信息，提供监管线索；传递相关部门药品监管的信息，及时反映本村(社区)群众、法人和其他组织对药品监管的意见和建议。

　　洛阳市市场监管局相关负责人表示，在全市范围内聘任药品安全协管员和信息员，旨在夯实基层药品监管基础，形成县、乡、村三级网络，做到乡(镇)有药品安全协管员、村有药品安全信息员，逐步形成行政监督、技术监督与社会监督相结合的监管体系，加快推动市县药品监管能力标准化建设，构建药品安全社会化监管体系。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙瑾靖 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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