电动摩托车怎么上牌照？洛阳市公安局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：购买电动摩托车，上摩托车牌照，需要准备什么资料，费用是多少？电动摩托车多长时间年检一次，去哪年检？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：购买电动摩托车，上摩托车牌照，需要准备什么资料，费用是多少？电动摩托车多长时间年检一次，去哪年检？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：购买电动摩托车，上摩托车牌照，需要准备什么资料，费用是多少？电动摩托车多长时间年检一次，去哪年检？
市公安局回复：电动摩托车上牌需要携带：车主身份证、车辆合格证、发票、纸质版保险单，上牌工本费55元。目前摩托车车辆年检政策为六年之内两年一检，可在交管12123APP线上申请或车管部门线下申请，第六年需要到检测站上线进行车辆检测。
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