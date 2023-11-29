洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳地铁各站AED已安装完毕即将投入使用
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.04 11:25

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：现在每天有很多人乘坐地铁，请问新的一年洛阳地铁将会在哪些站点设置AED？

　　市轨道集团回复：现洛阳地铁各站AED均已安装完毕，待设备调试完毕后即可投入使用，我司将持续做好工作跟进。感谢您提出的宝贵意见，我们将不断提升服务水平，为广大乘客提供更优质的服务。

　　>>>点击查看原帖
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    炖汤加点儿它，补气又润肺
    炖汤加点儿它，补气又润肺
    炖汤加点儿它，补气又润肺
        在寒冷的冬季喝上一碗热乎乎的鲜美菌汤，整个人都会暖起来。您知道吗？炖汤时加点儿竹荪，不仅能补气，还可...
  • ·高血压和糖尿病是一根绳上的蚂蚱
  • ·孩子身上出红疹 不都跟过敏有关
  • ·孩子高热抽搐 家长应该这样做
    • 再游二里头，体验更丰富
    再游二里头，体验更丰富
    再游二里头，体验更丰富
        前不久，国家文物局的一则消息，让洛阳偃师二里头遗址再次成为世人关注的焦点——“王朝时代的都邑性遗址”...
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
  • ·初冬游园景斑斓 健身漫游乐悠闲
  • ·从东转到西 街区显魅力
    		•
    		 
    新闻排行
  • 事业编制！洛阳直接招录教师151名
  • 购房者最高可享30%契税补贴！洛阳房地...
  • 明日气温开始下降 未来几天洛阳最高气...
  • 洛阳首列地铁“护苗”专列上线
  • 2023洛阳创新发展·年终盘点：天工人巧...
  • 元旦假期，龙门石窟接待游客约9.63万人次
  • 同药不同价 到底咋回事？来看记者调查
  • 异地就医备案后如何享受医保？洛阳市...
  • 101岁的王玉莲：闲不住 爱遛弯
  • 洛阳113路、寇店环线临时调整 涉及伊...
    		•
    百姓呼声
    夜间有人放烟花扰民问题急需进行治理
    火车站换乘地铁免安检通道何时开通？
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    吉祥多彩 独具魅力

    舞龙应天门

    七彩大峡谷赏冰瀑

    手艺人
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605