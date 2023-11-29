洛阳地铁各站AED已安装完毕即将投入使用

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳地铁越来越被广大市民所接受，现在每天有很多人乘坐地铁，请问新的一年洛阳地铁将会在哪些站点设置AED？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：现在每天有很多人乘坐地铁，请问新的一年洛阳地铁将会在哪些站点设置AED？

市轨道集团回复：现洛阳地铁各站AED均已安装完毕，待设备调试完毕后即可投入使用，我司将持续做好工作跟进。感谢您提出的宝贵意见，我们将不断提升服务水平，为广大乘客提供更优质的服务。

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