国家知识产权局商标业务洛阳受理窗口搬迁

昨日，洛阳市市场监督管理局官网发布消息称，因工作需要，自1月4日起国家知识产权局商标业务洛阳受理窗口由市民之家迁入新址办公。
昨日，洛阳市市场监督管理局官网发布消息称，因工作需要，自1月4日起国家知识产权局商标业务洛阳受理窗口由市民之家迁入新址办公。
昨日，洛阳市市场监督管理局官网发布消息称，因工作需要，自1月4日起国家知识产权局商标业务洛阳受理窗口由市民之家迁入新址办公。具体内容如下：
一、新办公地址：
洛阳市伊滨区吉庆路与光武大道交叉口西南角创新大厦2楼洛阳市知识产权保护中心商标受理窗口
二、工作时间：
上午9：00-12:00 下午14:00-17:00(工作日)
三、咨询服务电话：
0379-61500091
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互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
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