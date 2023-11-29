国家知识产权局商标业务洛阳受理窗口搬迁

昨日，洛阳市市场监督管理局官网发布消息称，因工作需要，自1月4日起国家知识产权局商标业务洛阳受理窗口由市民之家迁入新址办公。

昨日，洛阳市市场监督管理局官网发布消息称，因工作需要，自1月4日起国家知识产权局商标业务洛阳受理窗口由市民之家迁入新址办公。 昨日，洛阳市市场监督管理局官网发布消息称，因工作需要，自1月4日起国家知识产权局商标业务洛阳受理窗口由市民之家迁入新址办公。具体内容如下： 一、新办公地址： 洛阳市伊滨区吉庆路与光武大道交叉口西南角创新大厦2楼洛阳市知识产权保护中心商标受理窗口 二、工作时间： 上午9：00-12:00 下午14:00-17:00(工作日) 三、咨询服务电话： 0379-61500091 ⑥