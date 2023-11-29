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通过晚报，多年未见的老同学联系到她
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.04 08:48
武桃芬收到礼物

　　近日，记者再次敲开了86岁老读者武桃芬的家门，为她送去《洛阳晚报》创刊30周年纪念礼物，感谢她对晚报长达20年的支持。

　　“文章登报后，我的电话就一直响个不停。有子女、退休老同事，还有邻居，都是问候和祝贺的。”武桃芬笑呵呵地说，就连1岁多的重孙女，也在电话里奶声奶气地给她点赞。

　　“老同学，从晚报上看到了你熟悉的名字。70多年没见，一切可好……”武桃芬的小学同学，今年88岁的张校十老人打来电话，令她惊喜万分。

　　原来，张校十也是晚报的忠实读者，看到报纸上的文章后，就拨打了热线电话。记者认真核实后，帮两位老人取得联系。

　　两位老人热情地拉起家常，还在电话里约定：过年后，一定找个机会见面叙旧。

　　看到洛阳晚报编辑部赠送给老读者的纪念礼物——2024牡丹台历、五粮醇红装精美礼盒、丸碧牡丹玉容莹透美肌套盒、乐贝尔亲子游泳课体验卡，武桃芬爱不释手，连声道谢。她说，晚报赠送的礼品实用贴心，晚报的情谊就像一壶老酒，质朴悠长，耐人回味。

　　回访结束时，武桃芬送上对《洛阳晚报》的生日祝福——期待《洛阳晚报》历久弥新，越办越精彩！（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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