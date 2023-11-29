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“神秘漂流瓶”主人公李海波：这缘分让他终生难忘

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.04 08:49
晚报相关报道 （资料图片）

　　近日，记者与李海波的妻子宋晓丽取得联系时，她正在栾川家中带娃，而丈夫正在大西洋上航行。

　　李海波曾是《洛阳晚报》轰动一时的新闻人物——2005年冬，他在印度洋丢下一个装有交友信的漂流瓶。5年后，这个瓶子漂洋过海，被澳大利亚一对父子捡到。在本报的积极协调下，故事里主人公在洛阳实现跨国相会，引起国内外主流媒体的关注。再忆这段故事，仍不免令人称奇和感动。

　　缘起

　　小小漂流瓶跨海寻友被澳大利亚父子捡到

　　漂流瓶的故事要从澳大利亚南部海滨城市季隆市说起。2010年，那里住着一对父子——地理老师迈克尔·劳伦斯和他13岁的儿子彼得·劳伦斯。

　　当年4月，劳伦斯父子在海滩上发现一个旧威士忌酒瓶，里面有一封中文“瓶中信”。他们找人翻译后震惊地得知，写信人竟然来自1.1万公里之外的中国河南洛阳。

　　这件事随即在当地引起轰动，当地媒体迅速报道此事。后来，南京人沈志珍从澳大利亚媒体上看到该新闻，将报道内容翻译成中文，投稿给国内多家媒体。

　　很快，《洛阳晚报》关注并跟进报道了此事。晚报记者与沈志珍取得联系发现，此前的外媒报道称，漂流瓶内的字条上写着“很高兴和你取得联系，我希望和你成为朋友，你愿意吗？”纸条最后落款是“中国河南省洛阳市金林镇刘村李新波”。

　　缘到

　　几经辗转终于找到漂流瓶主人

　　随后，晚报记者与澳大利亚媒体联系，收到了漂流瓶的照片，但上面的字迹很难辨认。就在寻找漂流瓶写信人未果时，晚报的热心读者高翔打来电话，称自己刚从悉尼留学归来，他在澳大利亚定居的朋友申先生也在关注此事。申先生在当地一家网站上看到漂流瓶的一个特写，他仔细对比，发现上面的中文极有可能被翻译错了——“瓶中信”是手写的，而且字迹有些潦草，申先生辨认出“栾川合峪镇”等字样，“合”和“峪”此前可能被误认为“金”和“岭”字。

　　有了乡镇名称，记者又通过多种渠道，最终确定“瓶中信”上写的地址是“中国河南省洛阳市栾川县合峪镇前村”，继而终于找到漂流瓶的主人——李海波。

　　李海波彼时30岁，通过网络看到漂流瓶的新闻照片，一眼就认出那个漂流瓶就是他投的，字条上的字就是他写的。李海波告诉记者，他2004年通过栾川县劳动部门劳务输出到国外打鱼，2005年冬天的一个下午，他所在的渔船途经印度洋时，写了一张希望交友的字条，放进一个玻璃酒瓶中，然后扔到海中。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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