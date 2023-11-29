剪纸大师王飞：一把剪刀一张纸 剪出盛世烟火气

近日，一幅长8米，内含99条龙图形的剪纸作品《盛世祥龙》，在书香河南第二届全民阅读大会洛阳分会场活动开幕时亮相，这是河洛大工匠、国家工艺美术大师、洛阳剪纸艺术研究会会长王飞历时一年于近日完成的新作。

王飞(右)展示《盛世祥龙》作品

近日，一幅长8米，内含99条龙图形的剪纸作品《盛世祥龙》，在书香河南第二届全民阅读大会洛阳分会场活动开幕时亮相，这是河洛大工匠、国家工艺美术大师、洛阳剪纸艺术研究会会长王飞历时一年于近日完成的新作。

从小受家人影响学习剪纸，青年时期义无反顾地发展剪纸事业，回望与一把剪刀、一张红纸相伴三十余载的岁月，王飞坦言，他亲历并见证了传统文化的创新与发展。

缘起 “剪着玩儿”的窗花卖了钱

王飞今年42岁，在他的工作室中，挂满了许多证书和奖牌，以及他在各类活动中登台亮相的照片。“以前我很内向，是剪纸改变了我。”王飞说。

王飞出生在关林，在他的记忆中，小时候每逢春节，家家户户的门窗上都会贴上自制的窗花。受家人影响，王飞自小就将剪刀当成玩具，闲来无事时，他就比照着家人剪出的窗花随心剪几下，有时候他的“作品”还能赢来家人的一番夸赞。

1993年的一天，他在龙门石窟附近的一个庙会上，看到几名外国人正在一个摊位前选购剪纸，不禁翻开了自己随身携带的书本，一张张自己“剪着玩儿”的窗花夹在其中。同学们见此情景，推搡着他毛遂自荐去和这几名外国人“做生意”。

“说了一句‘Hello(你好)’后，我的大脑一片空白。”那时的窘态让王飞记忆犹新，他说，他将书本里的剪纸递了出去，但由于对方不懂中文，自己也不会英语，双方全程“鸡同鸭讲”，“但最后，外国人拿走了我的一幅剪纸，给了我五元钱”。

王飞回忆，当时，他的父亲在镇上做电工，一个月的工资也才18元。这件事让他意识到，爱好是可以发展成为事业的。