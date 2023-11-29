免费疫苗打不成，但可打收费的，究竟为啥？相关部门回复

近日，有网友在洛阳网“百姓呼声”平台反映，他带孩子去西工区工业园区社区卫生服务中心打疫苗，门诊有免费疫苗当天却不给打，而收费的疫苗当场交钱就能打。他想问问这是什么原因？

近日，有网友在洛阳网“百姓呼声”平台反映，他带孩子去西工区工业园区社区卫生服务中心打疫苗，门诊有免费疫苗当天却不给打，而收费的疫苗当场交钱就能打。他想问问这是什么原因？

昨日，记者联系上发帖人李先生，听其介绍了事情的来龙去脉。李先生老家在豫东地区，目前住在西工区洛阳五洲国际工业博览城小区。2023年12月28日，他根据“小豆苗”软件的提醒，带着6个月大的宝宝去西工区工业园区社区卫生服务中心接种A群流脑疫苗。到门诊后，工作人员说免费的当天打不成。

李先生说，在他们老家，小孩子什么时间该打哪类免费疫苗，乡镇卫生院会提前通知家长。“其他两个孩子的免疫规划疫苗是在老家打的，都很顺利。这次，他带孩子在洛阳打疫苗，工作人员说必须得凑够3个适龄的孩子才能打免费疫苗，人数不够也可以自费打相关疫苗。”他说。

李先生不解，为啥要凑够一定人数才能打免费疫苗？他认为，此举是接种门诊设置门槛，借此推广收费疫苗，呼吁有关部门督促整改。

真相究竟如何？日前，西工区卫健委回复称：经了解，A群流脑疫苗一支可供5个孩子接种，该中心周三上午有3个或3个以上适龄的孩子时可以免费接种；当时，登记人员告知周三上午可以免费接种，其余时间不能免费接种；此外，登记人员告诉家长A群流脑疫苗有自费的，一人一针，周一到周五上午都可以接种；当时由于接种人员比较多，工作人员解释不够明白，使家长产生了误会。

对于该回复，李先生表示将在1月10日再带孩子去接种门诊看看。不过，他对凑够人数才能打免费疫苗的办法仍不太满意。记者在“百姓呼声”平台注意到，一支疫苗多孩“共享”引发的投诉并非个例。

“共享接种是在全世界通用的一种做法，主要是为了减少浪费。”西工区工业园区社区卫生服务中心负责人王女士说，因为A群流脑疫苗一支有2.5毫升，而一个孩子一次只需注射0.5毫升，一支疫苗可以供5个孩子接种。按照预防接种工作规范规定，当疫苗开瓶后，减毒活疫苗超过半小时、灭活疫苗超过一小时未用完，应将剩余疫苗废弃。为了避免开瓶后的疫苗浪费，接种门诊一般会采取预约制，每周选取固定的时间段，把孩子集中起来统一接种。

该负责人说，不仅仅是A群流脑疫苗，我国生物制品企业生产的免费的免疫规划疫苗，有好几种一支可为多人接种，如卡介苗、脊灰减毒活疫苗等。

“一般来说，如果是本地的新生儿，出生后就在预防接种门诊接种免疫规划疫苗，预防接种门诊会提醒家长接种时间等，我们每个月还举行妈妈课堂提醒家长相关事项。”该负责人说，如果新生儿从外地转至洛阳，要及时前往就近接种门诊变更接种地点，门诊也会及时提醒合理安排应种、漏种疫苗，保障居住地儿童全程免疫。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东）