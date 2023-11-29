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2024年上半年女兵应征报名开始
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.04 08:17

　　近日，记者从市征兵办获悉，2024年上半年女兵应征报名已于1日开始。

　　今年上半年女兵应征报名时间将持续至2月18日24时，下半年女兵应征报名时间为7月1日至8月10日24时。

　　今年上半年应征报名对象为：普通高等学校和科研机构全日制应届毕业生及在校生，年满18周岁至22周岁(2002年1月1日至2006年12月31日出生)，全日制研究生应届毕业生及在校生年龄放宽至26周岁；2023年普通高等学校全日制本专科应届毕业生可以报名参加今年上半年女兵征集，年龄放宽至23周岁。

　　今年下半年应征报名对象为：普通高中应届毕业生、普通高等学校和科研机构全日制应届毕业生及在校生，年满18周岁至22周岁(2002年1月1日至2006年12月31日出生)，全日制研究生应届毕业生及在校生年龄放宽至26周岁。

　　报名方式：关注微信公众号“河南征兵”，点击“我要报名”，选择“女兵报名”进行报名；登录“全国征兵网”，点击“应征报名(女兵)”进行报名。

　　对应征入伍的普通高等学校毕业生、毕业班学生、在校生，由中央财政实施相应的学费补偿和国家助学贷款代偿。当年已被高校录取的高中毕业生入伍后保留入学资格，退役后享受国家学费减免政策。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 杨世栋）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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