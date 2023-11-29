洛阳首列地铁“护苗”专列上线

日前，我市首列“护苗”主题专列在洛阳地铁一号线正式上线。 日前，我市首列“护苗”主题专列在洛阳地铁一号线正式上线。 “护苗”主题专列由省“扫黄打非”工作小组办公室指导，市委宣传部、市“扫黄打非”工作小组办公室、洛阳市轨道交通集团有限公司等联合打造，将进行为期一年的“护苗”专项行动宣传。 记者看到，各站点候车处电子屏滚动播放“护苗”公益宣传片；列车内车窗、海报栏、拉环等显著位置均张贴“护苗”公益海报，车内电子屏也同步播放“护苗”公益宣传片，内容包含“建设护苗联盟 共同营造让孩子健康成长的文化环境”“携手开展护苗行动 共同营造良好文化环境”等。据悉，打造“护苗”主题地铁专列，是我市充分发挥地铁人流量大、受众面广的优势，深入开展“护苗”专项行动的一项重要内容。（洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠 通讯员 尹松峰）