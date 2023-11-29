河南省“新时代 新征程 新风貌”十大群众文化活动获奖名单公布 洛阳荣获44个奖项

日前，河南省“新时代 新征程 新风貌”十大群众文化活动工作总结会议召开。会议通报了河南省“新时代 新征程 新风貌”十大群众文化活动获奖名单，我市荣获44个奖项。

日前，河南省“新时代 新征程 新风貌”十大群众文化活动工作总结会议召开。会议通报了河南省“新时代 新征程 新风貌”十大群众文化活动获奖名单，我市荣获44个奖项。

为全面贯彻党的二十大精神，提升群众的文化参与感、获得感、幸福感，省委宣传部牵头在全省组织开展“新时代 新征程 新风貌”十大群众文化活动，包括广场舞、合唱、戏曲、摄影、美术书法、经典诵读、全民阅读、乡村才艺展示、太极拳、自行车等赛事。我市共荣获省级表彰奖项44个，其中一等奖10个，二等奖10个，三等奖9个，才艺大赛奖8个，特别表扬奖4个。此外，市委宣传部、市文广旅局、市文联荣获优秀组织奖。

自去年4月以来，我市按照赛事牵引、协会组织等原则，采取自下而上、层层选拔等方式，组织开展了“中原舞翩跹”洛阳市艺术广场舞大赛、“唱响新时代”洛阳市群众合唱大赛、“盛世梨园我来唱”洛阳市戏迷擂台赛、“我眼中的大美中原”洛阳市优秀摄影作品大赛、“翰墨润中原”洛阳市美术书法作品大赛、“典籍里的中国”洛阳市中华经典诵读大赛、“豫”见最美读书人书香洛阳全民阅读系列赛事活动、洛阳市“我的乡村文化合作社”才艺大赛、“共享太极·共享健康”太极拳健身大赛、“行走是吾乡”洛阳市自行车公开赛等10项主题鲜明、内涵丰富、形式多样的群众文化活动，掀起群众文化活动高潮，丰富了基层群众的精神文化生活。据统计，全市共开展预选赛、复赛、片区赛、决赛及各类展览展演活动、阅读活动2.1万余场次，参与群众190万余人次，相关视频播放量120余万次。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 王林艳)