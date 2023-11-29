洛阳市青训工作获全国表彰

近日，洛阳市青少年体育训练中心荣获“2023全国体育事业突出贡献奖”，成为全省唯一赴京接受现场表彰的单位。 近日，洛阳市青少年体育训练中心荣获“2023全国体育事业突出贡献奖”，成为全省唯一赴京接受现场表彰的单位。 2023年，洛阳市青少年体育训练中心在青少年竞训工作领域捷报频传。在河南省第十四届运动会上，该中心承担着全市24个大项中15个大项的任务，共斩获104.5金、90银、90.75铜，助力洛阳代表团圆满完成省运会任务。 洛阳市青少年体育训练中心培养输送的运动员在国内外大赛中屡奏凯歌。洛阳选手获得世界青年锦标赛冠军2次、亚军1次，亚锦赛冠军2次，打破世界青年纪录1次，夺得全国冠军4次。 全国共有79家单位和195名个人荣获“2023全国体育事业突出贡献奖”，其中6家单位和18名个人受邀赴京参加现场颁奖。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 陈毅）