30多年前的门帘寄托对美好生活的向往

最近，市民王润娥老人将从老屋搬入新宅，她在家整理东西，意外翻到了一个布门帘。

最近，市民王润娥老人将从老屋搬入新宅，她在家整理东西，意外翻到了一个布门帘。这个门帘是她30多年前手工做的，上面的刺绣图案精美生动。当年，这种门帘很常见，几乎家家户户都有。如今，看到这个门帘，老人的思绪一下飘回到那个年代。

王润娥老人展示她做的门帘

门帘精美别致，老人保存至今

王润娥今年78岁，家住老城区图书馆街28号院。记者在老人家中看到，这个门帘材质是白色的“的确良”面料，长约1.6米、宽约0.8米，上有仙鹤、荷花、松树等刺绣图案，精美生动，门帘上方还绣着“松鹤延年”等字。门帘整体看起来清新典雅，有浓厚的时代印记。

王润娥是从农村走出来的，她小时候就学会了针线活儿，从12岁开始给自己和家人做衣服、做鞋。“在我们小时候，针线活儿似乎是每个女孩必备的技能。”老人回忆，在那个年代，她身上穿的衣服，脚上踩的千层底布鞋，几乎全靠自己动手做。

布从哪里来？王润娥说，纺花织布，先把棉花纺成线，再用线织成布。“那时家里穷，买不起布，自己动手，丰衣足食。”老人说，后来，她结婚成了家，爱人是一名军人。她作为军属，跟着爱人到酒泉、北京生活了几年。

1982年，王润娥的爱人转业回到洛阳，在公安系统工作，她被分配到原洛阳阀门厂上班。这个门帘，正是她上班后做的。

选用“的确良”面料，刺绣用针需要定制

王润娥参加工作后，针线活儿的手艺并没丢下。1985年，做门帘的风潮刮进厂里，看到很多同事做门帘，会针线活儿的她也拿起了针线。

王润娥认为，门帘在那个年代兴起，受多重因素影响，最主要的是，随着社会经济发展，群众的生活有所改善，对生活品质有了要求。那时，大家住的房子普遍小而紧凑，客厅与卧室、厨房紧挨着，进了家门能一眼看到底，毫无隐私可言；夏天天热，没有空调或风扇，很多人习惯开着门睡觉。在卧室门上挂上门帘，不仅起到装饰作用，还具有很好的遮挡效果，能保护隐私。市面上没有卖门帘的，但不少人会针线活儿，做门帘就这样流行开来。

在20世纪七八十年代，“的确良”是一种风靡全国的合成纤维面料，因该面料具有挺括不皱、结实耐用等特点，受到大家欢迎。王润娥做门帘的面料，选用的正是白色“的确良”。

“刺绣用的针，不是做针线活儿的大头针，而是医用针头，需要定制。”王润娥说，她请涧西大厂的车床师傅，帮忙在针上打个小孔，用于穿线，又买来五颜六色的绣花线。材料准备齐全，她开始动手做门帘。