今日休假 回家洗澡（关于休假的那点事儿）

现代人生活节奏快，难得休假，一有假期都想出门转转。这不，元旦假期，洛阳文旅市场人气火爆，接待游客近190万人次。这个数字，跟隋唐时期洛阳城的总人口都有一拼。

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古代的“上班族”过假期，首要任务不是出门玩，而是回家洗澡。对汉代的洛阳人来说，休假就等同于“休沐”。“老板，我要休一天假回家洗澡”，是一个相当正经的休假理由，是写进律法里的。

今日“休沐”，回家洗头

古代按时“打卡”的“上班族”，主要是朝廷官员。关于官员休假的相关记载，较早可见于《汉律》，吏员“五日一休沐”。

“休沐”就是休息、沐浴，简单来说就是休假洗澡。汉代每隔五日放假一天，专门让官员们回家沐浴更衣，好好休息。

若是咬文嚼字，“休沐”可能只是洗了个头。因为在古人的字典里，“沐”和“浴”是两码事，“沐浴”和“洗澡”也大有区别。

据东汉《说文解字》等古籍记载，“沐”指洗头发，“浴”指洗身子；“洗”指洗脚，“澡”指洗手。打个比方，东汉开国皇帝刘秀说他洗澡了，或许只是洗了洗手脚；若是沐浴了，那大概是全身都洗了。

洛阳是东汉京都，照“五日一休沐”推论，东汉时期的洛阳“上班族”隔五天可以休一天假回家洗头，相当于现在的每周单休。

到了唐代，朝廷将“五日休沐”改为“十日休沐”，每月等分为上旬、中旬、下旬，每旬最后一天放假，每十天休一天，“以宽百僚休沐”。也就是说，唐代的洛阳“上班族”，每月大致有3天法定假日，美其名曰“上浣、中浣、下浣”。

洛阳籍诗人刘禹锡对此好像不太满足。他在朝为官，公务繁杂，有时候忙得焦头烂额，“五日思归沐，三春羡众邀”，就盼着能好好休个假，和朋友们厮跟着出去耍。

沐浴净身，礼数周全

放假就放假，为啥要把休假唤作“休沐”呢？这跟古人对沐浴的态度有关。

河洛先民逐水而居，常在河流、溪水中洗澡、洗衣。在古人看来，沐浴时浑身赤裸，天人合一，不但可以洁净身体，还能净化心灵。

自打周公在洛阳制礼作乐，规范公序良俗，沐浴便是一条重要礼仪。《周礼》《礼记》记载，凡遇庆典、祭祀、朝见天子等重大事件，臣子们皆要沐浴净身，以示虔诚。

迁都偃师西亳的商代君主成汤，曾在浴盆上刻下励志格言“苟日新，日日新，又日新”，提醒自己不断创新、不断超越。

诸侯到东周王城洛阳朝见天子时，要专门到御赐沐浴场地——“汤沐邑”斋戒沐浴。周天子更是亲自示范，上朝前后、餐前餐后都洗手，还每天洗头。

既然沐浴如此重要，自然马虎不得。洛阳城里有头有脸的贵族恪守礼仪，为了保持体面形象，大都是三天一洗头、五天一洗身。

然而，古人洗澡的规矩很多，沐浴一番着实麻烦。

古代没有热水器，光是烧洗澡水就得搭上小半天工夫。洗澡的过程也颇耗时间。《礼记》记载，沐浴时要准备两条葛巾，粗的擦洗下身，细的擦洗上身；出浴盆后，先站在草席上磨蹭脚底，刮去足垢，再用热水冲洗一遍身子，方可穿上衣服。然后还得喝点专用饮料，待头发完全晾干，再束发戴冠。

古人认为“身体发肤，受之父母，不敢毁伤”，男女都留长发，很多人头发长到几尺长，洗一回头发大费周章，洗过的长发湿答答的，一时半会儿也晾不干。等晾干头发，穿好衣裳，大半天都过去了，不休个假还真不中。

没空“休沐”，谢绝当官

既然朝廷放假专为让人“休沐”，臣子们自然应当从头到脚洗上一番，干干净净回来上朝。

至于每个人究竟有没有细致洗澡，那可就说不准了。有些邋遢鬼，洗澡只洗局部，甚至连局部都懒得洗。比如魏晋时期的洛阳名士嵇康，身材伟岸，风度翩翩，却不太讲究个人卫生，“头面常一月十五日不洗”。

嵇康有自知之明，干脆谢绝当官，在洛城街头打铁，如此便不必遵守数日一休沐之类的繁文缛节。

有些官员平日里在衙门公署食宿，难得休息回家，好不容易回家一趟，来回风尘仆仆，只怕也没空仔细洗澡。

好在除了“休沐”假，古代还有节庆假、探亲假等其他假期。北宋的欧阳修在洛阳工作时，每年可以休假一百多天，令人羡慕。欲知详情，请看下期。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）