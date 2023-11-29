明日气温开始下降 未来几天洛阳最高气温降幅达10°

今日洛阳晴天到多云，气温-1℃～14℃。 今日，好天气持续，全省大部分地区最高气温在15℃左右。不过，受冷空气影响，明日最高气温开始走下坡路。7日，我市最高气温累计降幅或达10℃，提醒大家注意及时添衣保暖。 国家气候中心提示，2023年，全国平均气温10.7℃，较常年(9.9℃)偏高0.8℃，为自1961年以来最高，打破2021年10.5℃纪录。全国大部分地区气温偏高0.5℃～1℃。山东、辽宁、新疆、贵州、云南、天津、湖南、河北、四川、河南、北京、内蒙古、广西等13个省(市、区)气温均为自1961年以来历史最高，全国共127个国家气象站日最高气温突破历史极值。2023年，全国平均降水量615.0毫米，较常年偏少3.9%。全国共55个国家气象站日降水量突破历史极值。 市气象台根据最新气象资料分析，未来几天，我市以晴好天气为主，受冷空气扩散影响，6日风力较大。 最近几天天气预报 ●今日：晴天到多云，气温-1℃～14℃。 ●明日：多云到晴天，气温-1℃～12℃。 ●6日(周六)：多云转晴天，西北风4级左右转东北风3级左右，气温-1℃～10℃。 ●7日(周日)：晴天转多云，气温-3℃～5℃。 ●8日(周一)：多云转晴天，气温-3℃～12℃。 ●9日(周二)：晴天间多云，气温0℃～13℃。 ●10日(周三)：晴天到多云，气温-1℃～12℃。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博）