洛阳113路、寇店环线临时调整 涉及伊滨区这些路段

今日，洛阳公交集团微信公众号发布消息，因寇店镇李家村区域、五龙村内部道路施工，车辆无法通行。即日起，113路暂不经过寇店镇李家村区域，寇店环线暂不经过寇店镇李家村区域、五龙村；待施工完毕后及时恢复原线。
今日，洛阳公交集团微信公众号发布消息，因寇店镇李家村区域、五龙村内部道路施工，车辆无法通行。即日起，113路暂不经过寇店镇李家村区域，寇店环线暂不经过寇店镇李家村区域、五龙村；待施工完毕后及时恢复原线。
今日，洛阳公交集团微信公众号发布消息，因寇店镇李家村区域、五龙村内部道路施工，车辆无法通行。即日起，113路暂不经过寇店镇李家村区域，寇店环线暂不经过寇店镇李家村区域、五龙村；待施工完毕后及时恢复原线。
113路：
回程临时取消站位：李家村、烟岭大道希望路口。
寇店环线：
临时取消站位：兄弟连站、干村、李家村、腾飞站、汇力丰站、义顺站、和谐广场、杜寨社区、李家村西、刘李村、常村、五龙村。⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605