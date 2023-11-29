洛阳113路、寇店环线临时调整 涉及伊滨区这些路段

今日，洛阳公交集团微信公众号发布消息，因寇店镇李家村区域、五龙村内部道路施工，车辆无法通行。即日起，113路暂不经过寇店镇李家村区域，寇店环线暂不经过寇店镇李家村区域、五龙村；待施工完毕后及时恢复原线。 今日，洛阳公交集团微信公众号发布消息，因寇店镇李家村区域、五龙村内部道路施工，车辆无法通行。即日起，113路暂不经过寇店镇李家村区域，寇店环线暂不经过寇店镇李家村区域、五龙村；待施工完毕后及时恢复原线。 113路： 回程临时取消站位：李家村、烟岭大道希望路口。 寇店环线： 临时取消站位：兄弟连站、干村、李家村、腾飞站、汇力丰站、义顺站、和谐广场、杜寨社区、李家村西、刘李村、常村、五龙村。⑥