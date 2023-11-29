洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

事业编制！洛阳直接招录教师151名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳市教育局 2024.01.03 22:21

　　今日，洛阳市教育局微信公众号发布消息：为做好2024年度市直学校直接招录教师工作，选拔优秀应届高校毕业生充实市直学校教师队伍，满足学校教育教学需求，根据市委编办下达的2024年度市直学校教师招聘用编计划，决定使用事业编制为市直学校直接招录教师151名。

　　一、招录范围和对象

　　(一)北京大学、清华大学、哈尔滨工业大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西安交通大学、北京理工大学、武汉大学、华中科技大学、南开大学、天津大学、中国人民大学、北京航空航天大学、中国农业大学、中央民族大学、厦门大学、兰州大学、中山大学、华南理工大学、中南大学、湖南大学、国防科技大学、吉林大学、东南大学、大连理工大学、东北大学、山东大学、中国海洋大学、西北工业大学、西北农林科技大学、同济大学、四川大学、电子科技大学、重庆大学及郑州大学38所院校2024届普通高等教育本科及以上学历毕业生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)；

　　(二)北京师范大学、华东师范大学、东北师范大学、华中师范大学、陕西师范大学、西南大学、南京师范大学、湖南师范大学、华南师范大学9所院校2024届普通高等教育师范类本科生、硕士研究生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)；

　　(三)首都师范大学、河南大学、天津师范大学、浙江师范大学、河南师范大学、山东师范大学、吉林师范大学、辽宁师范大学、重庆师范大学、四川师范大学、安徽师范大学、上海师范大学、江西师范大学、西北师范大学、云南师范大学、广西师范大学、河北师范大学、杭州师范大学、哈尔滨师范大学、江苏师范大学、洛阳师范学院、福建师范大学22所院校2024届硕士研究生或在校期间获得过省级教育行政部门表彰的(三好学生、优秀班或团干部、优秀毕业生)2024届普通高等教育师范类本科毕业生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)；

　　(四)将北京体育大学普通高等教育2024届本科及以上毕业生，以及上海体育大学、成都体育学院、武汉体育学院、西安体育学院、山东体育学院、首都体育学院2024届硕士研究生或在校期间获得过省级教育行政部门表彰的(三好学生、优秀班或团干部、优秀毕业生)2024届普通高等教育本科生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)纳入体育教师招录范围；

　　(五)将中央音乐学院2024届普通高等教育本科及以上毕业生，以及上海音乐学院、四川音乐学院、武汉音乐学院、沈阳音乐学院、西安音乐学院、天津音乐学院2024届硕士研究生或在校期间获得过省级教育行政部门表彰的(三好学生、优秀班或团干部、优秀毕业生)2024届普通高等教育本科生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)纳入音乐教师招录范围；

　　(六)将北京外国语大学、上海外国语大学2024届普通高等教育本科及以上毕业生，以及天津外国语大学、大连外国语大学、四川外国语大学、西安外国语大学、浙江外国语学院2024届硕士研究生或在校期间获得过省级教育行政部门表彰的(三好学生、优秀班或团干部、优秀毕业生)2024届普通高等教育本科生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)纳入小语种教师招录范围；

　　(七)将南京特殊教育师范学院2024届硕士研究生或在校期间获得过省级教育行政部门表彰的(三好学生、优秀班或团干部、优秀毕业生)2024届普通高等教育本科生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)纳入特殊教育教师招录范围；

　　(八)将中央美术学院、中国美术学院、西安美术学院、天津美术学院、鲁迅美术学院、广州美术学院、湖北美术学院、四川美术学院2024届硕士研究生或在校期间获得过省级教育行政部门表彰的(三好学生、优秀班或团干部、优秀毕业生)2024届普通高等教育本科生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)纳入美术教师招录范围。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    高血压和糖尿病是一根绳上的蚂蚱
    高血压和糖尿病是一根绳上的蚂蚱
    高血压和糖尿病是一根绳上的蚂蚱
        近日，一篇题为“高血压与胰岛素抵抗相互作用增加健康患者糖尿病发病风险”的文章火了。
  • ·孩子身上出红疹 不都跟过敏有关
  • ·孩子高热抽搐 家长应该这样做
  • ·老年人手抖，多半是这些情况
    • 再游二里头，体验更丰富
    再游二里头，体验更丰富
    再游二里头，体验更丰富
        前不久，国家文物局的一则消息，让洛阳偃师二里头遗址再次成为世人关注的焦点——“王朝时代的都邑性遗址”...
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
  • ·初冬游园景斑斓 健身漫游乐悠闲
  • ·从东转到西 街区显魅力
    		•
    		 
    新闻排行
  • 江凌到涧西区调研
  • 洛阳：项目加速跑 全力拼经济
  • 事关房地产市场！洛阳市政府最新通知
  • 西工区的孩子上课为啥要面对面坐？最...
  • 文博体育公园篮球场上锁？洛阳市城乡...
  • 二里头：“文明曙光”照亮文化自信
  • 深化“改”，增强发展内生动力——学...
  • 洛阳汉服妆造职业技能大赛决赛举行
  • 升级改造！南山牡丹文化园将于1月4日...
  • 未来几天洛阳以晴好天气为主
    		•
    百姓呼声
    夜间有人放烟花扰民问题急需进行治理
    火车站换乘地铁免安检通道何时开通？
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    新年逛古城

    新年快乐第一贴

    年年有鱼

    手艺人
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605