购房者最高可享30%契税补贴……洛阳房地产新政来了！

洛阳房地产新政策来了！记者3日从洛阳市住房保障和房产服务中心获悉，近日洛阳出台文件，推行包括契税补贴在内的十条措施，进一步促进房地产市场平稳健康发展。

洛阳房地产新政策来了！记者3日从洛阳市住房保障和房产服务中心获悉，近日洛阳出台文件，推行包括契税补贴在内的十条措施，进一步促进房地产市场平稳健康发展。

洛阳市住房保障和房产服务中心相关负责人介绍，此次洛阳出台的《洛阳市进一步促进房地产市场平稳健康发展若干措施》(下称《措施》)共推出十条措施。其中，在延续以往政策的基础上，重点在三个方面进行创新探索。

实施交易契税财政补贴 最高补贴30%

《措施》提出，对在2014年1月1日至2022年12月31日期间(以合同签订时间为准)，购买中心城区新建商品房(不含二手房、经济适用房和房改房)的购房户，在2024年1月1日至2024年3月31日期间缴清契税的，给予契税额20%的财政补贴。申报领取补贴自2024年1月1日至2024年4月30日。

在2023年1月1日至2024年10月31日期间(以合同签订时间为准)购买中心城区新建商品房(不含二手房、经济适用房和房改房)的购房户，2025年1月31日前缴清契税的，给予契税额20%的财政补贴。期间，购房家庭在网签合同备案后三个月内缴清契税的，再额外给予10%的财政补贴。申报领取补贴自2024年11月1日至2025年3月31日。

解读：提高契税补贴，可以有效减轻购房者经济压力。

公积金免提取，可直接支付首付款

《措施》提出，洛阳支持提取住房公积金支付购房首付款，对购买中心城区新建商品住房且符合提取条件的职工，可申请将公积金转入开发企业预售资金监管账户，用于合同备案后支付购房首付款。

解读：在政策出台之前，缴存人购房须先自筹全部首付款，在签订合同且备案后向公积金中心申请提取。该政策出台后，可有效缓解缴存人购房首付压力，缴存人可直接申请公积金作为首付购房。

推进多元化安置

《措施》提出，洛阳将继续推进多元化安置，支持县区政府购买新建商品住宅或公寓作为征收补偿安置房。

洛阳市住房保障和房产服务中心相关负责人介绍，除这3个方面的创新探索外，《措施》将实施7个方面措施。

开展以奖代补开展购房特惠活动

自2024年1月1日起，新建商品住宅和公寓网签满2000套即开展一期抽奖(原则上不超过3期)。

持续实行“购房补贴”

凡是在2023年1月1日至2023年12月31日期间(以合同签订时间为准)购买中心城区单套建筑面积在144平方米以下新建普通商品住宅的购房户，继续享受购房补贴。

降低住房交易税费

2022年10月1日至2025年12月31日，出售自有住房后1年内重新购买住房的购房户，其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠。

执行“认房不认贷”

居民家庭申请贷款购买商品住房时，家庭成员在中心城区名下无成套住房的，一律按首套住房执行住房信贷政策。购买中心城区建筑面积在80平方米以下公寓的，不作为房屋套数认定依据。

调整优化住房信贷政策

首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例统一为不低于20%，二套及以上住房商业性个人住房贷款最低首付款比例统一为不低于30%。

支持开展代建团购

支持政府机关、高等院校、园区、企事业单位依托工会或其他组织，与房地产开发企业协调代建、团购职工住房。

推广“带押过户”

申请办理已抵押不动产转移登记时，买卖双方与贷款银行达成一致后，签订“带押过户”协议，由不动产登记部门按程序办理过户手续。

洛阳市住房保障和房产服务中心上述负责人介绍，目前洛阳各有关部门正在制定具体举措的实施细则，确保《措施》落地落实、更好惠及群众。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 韩涵沛 文/图)