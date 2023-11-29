今天上午，记者从龙门石窟景区了解到，元旦假期，龙门石窟接待游客约9.63万人次，旅游接待人数同比去年增长221%。

今天上午，记者从龙门石窟景区了解到，元旦假期，龙门石窟接待游客约9.63万人次，旅游接待人数同比去年增长221%。

据悉，这个元旦，龙门石窟开展“龙年游龙门，祈福度新春”主题文旅活动，围绕“龙门祈福”“龙行龘龘”等关键词创意布景，带领游客感受厚重文化、奔赴美好新年。在龙门古街，《龙门首焉·白居易》沉浸式演绎以精彩的历史人物故事、生动有趣的互动式演绎，全新升级亮相，吸引了不少游客驻足打卡。

“这个新年，我们全家在洛阳跨年度过了一段难忘的时光。”来自山西太原的游客胡志明说，他们在龙门石窟体验了夜游项目，还在龙门古街观看了开街迎宾巡礼、白居易诗词串烧、盛唐市井表演、香山茶语等，“感受到了洛阳满满的文化味儿！”

除了线下体验，在网络上，不少网友还通过抖音直播的方式观看了带有#穿越盛唐洛阳年等话题的相关视频。记者从洛阳市网信办了解到，元旦假期三天时间内，#穿越盛唐洛阳年、#2024来洛阳过年、#洛阳跨年一秒穿越盛唐等话题的全网总播放量超7900万次，抖音话题#洛阳应天门科目三许愿现场、#洛阳十字街的节日氛围有多浓登上全国热榜、种草榜。（洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨 通讯员 姜艺莎 文/图）