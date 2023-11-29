2023洛阳创新发展·年终盘点：天工人巧日争新

“产业是经济发展的根基，科技创新是产业发展的根本动力。”回望2023，河洛大地创新动力、发展活力勃发奔涌，创新大潮逐浪高。

【开栏语】

岁月滚烫，华章日新。

跨过龙年门槛，回眸砥砺前行的2023，河洛大地热气升腾、气象万千。中州时代厂房顺利封顶，八所现代化高中书声琅琅，乡野深处牛羊成群、富民一方，产业风起、城市日新、乡村富美的一幕幕背后，是700多万河洛儿女满怀豪情、从容坚定，奋力勾勒中国式现代化的“洛阳实践”，打拼出“重振洛阳辉煌”该有的模样。

走过的每一步，终会化作照亮前路的“星光”。今起，本网推出2023洛阳创新发展·年终盘点，每篇以古诗句标题统领，回望奋斗足迹，汲取奋进力量，激励全市上下坚定信心、铆足干劲、奋勇争先，以新气象新作为推动高质量发展取得新成效，乘势而上开创现代化洛阳建设新局面！

天工人巧日争新

周山智慧岛

“产业是经济发展的根基，科技创新是产业发展的根本动力。”

回望2023，河洛大地创新动力、发展活力勃发奔涌，创新大潮逐浪高。

C919大飞机实现商飞，国产大型邮轮完成试航，神舟家族太空接力，“洛阳轴承”“洛阳连接器”等屡屡建功，标注洛阳创新的高度。

龙门实验室研发实现“龙门首跃”，周山、伊滨智慧岛双双入列“省级”，高新技术企业数量较2020年约翻一番，见证洛阳创新的速度。

这一年，洛阳把强化创新驱动作为现代化洛阳建设的战略抉择，坚持把产业落到风口上、把创新落到产业上，一体推进创新平台建设、创新主体培育等，科技创新引领产业升级的能力不断增强，新质生产力加快形成。

一项项日新月异的“洛阳创造”，推动洛阳高质量发展昂扬向上、奔腾向前！