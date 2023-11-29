异地就医备案后如何享受医保？洛阳市医保局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：洛阳退休职工完成异地就医备案后，在备案地就医如何享受医保？备案到就医地后是否需要到当地医院进行落地签约？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：洛阳退休职工完成异地就医备案后，在备案地就医如何享受医保？备案到就医地后是否需要到当地医院进行落地签约？

市医疗保障局回复：不需要。

1.城乡居民参保人员(居民医保)或城镇职工医疗保险(职工医保)异地就医“先备案、持码(卡)就医”，即先进行异地就医备案，然后持医保电子凭证或医保卡就医，可实现跨省、跨地区异地就医医疗费用直接结算。

2.异地就医备案成功后，药品目录使用的是就医地的目录，报销比例使用的是参保地的报销比例(职工医保报销比例：在职80%、退休85%)。

(如：异地备案到郑州，药品目录使用的就是郑州的药品目录，报销比例使用的就是洛阳的报销比例)

3.详细的报销比例您可微信关注“洛阳医保”公众号查询参保地(洛阳)的报销比例及起付线。

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