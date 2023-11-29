最新进展！事关城市文化客厅、少儿图书馆、西工区图书馆

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：少儿图书馆总馆和西工区图书馆什么时候才能重新开放？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：少儿图书馆总馆和西工区图书馆什么时候才能重新开放？

市文化广电和旅游局回复：目前城市文化客厅正在抓紧建设。待城市文化客厅建成后，少年儿童图书馆即可重新开放。城市文化客厅项目由洛阳国晟集团具体建设，计划下半年建成。

西工区图书馆提升项目施工进度已完成80%。施工过程中发现消防安全设施设备与原设计图稿存在技术参数差异，施工方正在与设计院对接修改图稿、更新参数等，加之近期气温较低，为确保工程质量，故工程进度与前期相较缓慢，待新方案通过后，将加快施工进度，尽快恢复开放，请广大群众谅解。

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