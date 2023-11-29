洛阳城市区“双抢”案件“零发案”天数达359天

3日，记者从洛阳市公安局特警支队获悉，洛阳市2023年城市区街面“双抢”(抢夺、抢劫)案件“零发案”天数达359天。

3日，记者从洛阳市公安局特警支队获悉，洛阳市2023年城市区街面“双抢”(抢夺、抢劫)案件“零发案”天数达359天。

“双抢”案件“零发案”天数是衡量一个城市社会治安的“晴雨表”。去年，洛阳警方不断健全完善警情研判和动态化巡防工作机制，升级街面网格警务，强化显性用警，全市巡特警系统坚持屯警街面、动中备勤、巡处一体，最大限度把警力放在群众身边，倾注于治安复杂、人员密集区域部位，坚持“警力跟着警情走”，切实抓好社会面巡逻防控工作。

据悉，洛阳市公安局在主城区划分了56个防控网格，每个网格配备1台防控车，并设置必巡线、必巡点，加大重点部位、重点区域、重点路段、重点时段巡逻防控力度，突出对可疑人员、可疑物品、可疑车辆的夜间时段盘查力度，提高街面见警率和管事率。常态模式下，城市区设置高峰勤务点129个，建立街面警务站14个，巡特警街面总警力有548人、巡逻车辆116台。

同时，洛阳市公安局针对繁华商圈、夜市集市等聚集区域，最大程度延伸巡控触角、增加巡逻层次、减少巡控盲区，开展全方位、全时空巡控，并优化整合夜间街面巡防力量，确保“时时见警灯、处处有警察”。同时，加强“1、3、5”分钟快反处置圈建设，推动自救、互救和专业处置一体发展，形成立体化打防管控格局，最大限度压降发案、震慑犯罪，切实提升了群众安全感、幸福感、满意度。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 马立 沈阳 文/图）