今晚油价调整！加满一箱汽油多花8元

洛阳车主注意了！刚刚，国家发改委网站发布最新消息：根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2024年1月3日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高200元、190元。
洛阳车主注意了！刚刚，国家发改委网站发布最新消息：根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2024年1月3日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高200元、190元。
洛阳车主注意了！刚刚，国家发改委网站发布最新消息：根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2024年1月3日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高200元、190元。
折合升价，95号汽油上调0.17元/升，92号汽油和0号柴油上调0.16元/升。此次调价后，消费者用油成本增加。以油箱容量50升的普通私家车计算，车主加满一箱油将多花8元左右。⑥
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