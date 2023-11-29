升级改造！南山牡丹文化园将于1月4日至2月9日闭园

今日，“南山牡丹文化园”微信公众号发布通告称，该文化园将进行全面升级改造，于1月4日至2月9日闭园。
今日，“南山牡丹文化园”微信公众号发布通告称，该文化园将进行全面升级改造，于1月4日至2月9日闭园。
今日，“南山牡丹文化园”微信公众号发布通告称，该文化园将进行全面升级改造，于1月4日至2月9日闭园。具体内容如下：
尊敬的游客：
感谢您一直以来对南山牡丹文化园的支持与厚爱，为了给您带来更好的游览体验，2024年春节民俗非遗嘉年华活动即将开工建设，我们将在2024年1月4日起进行全面升级改造。现将有关事项通告如下：
一、闭园时间：2024年1月4日-2024年2月9日。
二、园区在闭园期间暂停对外开放。
三、闭园后，除园区工作人员外，其他游客未经允许，不得进入。擅自进入造成的一切后果责任自负。由此给您带来的不便敬请谅解！
咨询电话：0379-60331150
南山牡丹文化园
2023年1月3日
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