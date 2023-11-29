西工区的孩子上课为啥要面对面坐？最新回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：西工区的孩子们上课，整学期都是四张或者六张桌子面对面坐着，为什么要这样？孩子们长期在扭头和侧身的状态下上课、听讲，担心会影响孩子们的成长发育！

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：西工区的孩子们上课，整学期都是四张或者六张桌子面对面坐着，为什么要这样？孩子们长期在扭头和侧身的状态下上课、听讲，担心会影响孩子们的成长发育！

西工区教育体育局回复：经核查，新课程倡导＂自主、合作、探究＂的学习方式。小组合作学习是培养学生自主、合作、探究学习能力的最有效的教学方式。感谢您对我们工作的理解与支持！

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